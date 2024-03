Nueva amenaza en un taxi reaviva el temor de los conductores rosarinos

Un taxista rosarino vivió una nueva situación de amenaza este miércoles por la mañana, tras descubrir que un pasajero recién descendido había dejado una nota mafiosa contra el gobernador Maximiliano Pullaro en el asiento trasero del auto de alquiler.

Según fuentes del caso, el chofer tomó un viaje en Pellegrini y Francia. El pasajero, un hombre joven, se bajó siete cuadras después, en Pellegrini y Castellanos. Pese a que el viaje transcurrió sin sobresaltos, el conductor verificó que una vez desocupado el taxi, el joven había “olvidado” algo en el asiento trasero.

Sin embargo, no se trataba de un elemento personal perdido, sino de un escrito atemorizante que se refería a la serie de homicidios y tiroteos en instituciones, además de mencionar Pullaro y amenazar nuevamente a trabajadores colectiveros.

las palabras del referente de catiltar

“El muchacho que manejaba está muy nervioso , fue a hacer la denuncia y por lo que dijo el viaje fue alrededor de las 10 y de Pellegrini y Francia a Pellegrini y Castellanos . Le entregamos la nota al fiscal y tal vez con las cámaras se pueda encontrar a la persona que dejó la nota”, contó José Iantosca, titular de la Cámara de Propietarios de Taxis, Catiltar.

Y agregó: “esto demuestra que te pueden matar donde y cuando quieran. Estamos muy preocupados. Evidentemente, la única intención era dejar la nota y seguir sembrando el miedo. Se hizo la denuncia ante las autoridades provinciales, nos van a confirmar una reunión con el secretario de Seguridad, Omar Pereira”.

“Nosotros vivimos con lo que recaudamos día por día, a eso debemos sumarle la situación económica, la recesión, ya no solo se trata de la angustia económica sino saber si llegamos vivos a casa. Si no se hacen responsables las autoridades esto va a seguir igual, ¿Qué sentido tiene no salir a trabajar con los taxis esta noche?”, analizó Iantosca.