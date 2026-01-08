Ni el Caribe ni la Florida: cómo llegar a la pileta más grande del país que está a pocas horas de Rosario

Para combatir las altas temperaturas, los rosarinos ya no necesitan viajar tantos kilómetros hasta la costa. En la localidad de Teodelina, en el extremo sur de nuestra provincia, se encuentra el Balneario Municipal “El Edén”, un complejo que sorprende con una piscina monumental de más de 170 metros de largo. Este espejo de agua salada natural, extraída del subsuelo, ofrece una experiencia única en la región, funcionando como un oasis de frescura en plena pampa húmeda a solo 205 kilómetros de nuestra ciudad.

Cerca de Rosario.

Llegar desde Rosario es una travesía sencilla ideal para el fin de semana. El trayecto más directo consiste en tomar la Ruta Nacional 33 hasta Firmat o Venado Tuerto, para luego empalmar con la Ruta Provincial 94, que conduce directamente al corazón de Teodelina. El balneario se localiza a pocas cuadras del radio céntrico, sobre la Avenida Romagnoni, marcando el límite final de Santa Fe donde la laguna local se comparte con el territorio bonaerense.

Precios 2026: ¿Cuánto cuesta pasar el día?

Para quienes planean una escapada, las tarifas de este verano se dividen según el día de visita: la entrada general cuesta $5.000 de lunes a viernes y asciende a $10.000 los fines de semana y feriados, mientras que el ingreso de autos en esos días cuesta $15.000. Una excelente noticia para el bolsillo familiar es que los menores de 12 años entran gratis. Para los que buscan una estadía prolongada, existen abonos individuales por $50.000 o grupos familiares de hasta 4 personas por $150.000 para toda la temporada.

En provincia de Santa Fe.

Si la idea es quedarse a pasar la noche, el complejo ofrece alternativas para todos los gustos y presupuestos. Además de la clásica zona de camping, se pueden alquilar dormis por $120.000 diarios o cabañas equipadas para 4 personas por $200.000 por día. Esta infraestructura permite transformar un simple día de pileta en unas mini vacaciones, disfrutando de la paz del sur santafesino. Para consultas o reservas, el municipio habilitó la línea telefónica 3462 562148.

El predio no solo destaca por su inmensa piscina, sino por su entorno natural rodeado de una frondosa arboleda que garantiza sombra y espacios con parrilleros. Debido a su creciente popularidad, se recomienda a los rosarinos salir temprano para asegurarse un buen lugar cerca del agua, especialmente los domingos de calor intenso.

Esta propuesta se consolida como la opción número uno de turismo de cercanía por su equilibrio entre magnitud y precios populares. Teodelina demuestra que es la joya del verano y cualquier familia puede sumergirse en la pileta más grande de Argentina.