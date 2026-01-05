La pileta más grande del país está cerca de Rosario: dónde queda y cuánto cuesta la entrada

Con la llegada de las altas temperaturas, los rosarinos ya planifican sus descansos de fin de semana. La gran novedad para este verano se encuentra en Teodelina, una localidad del sur santafesino que alberga la pileta más imponente de Argentina. El predio municipal El Edén, que se extiende por cuatro hectáreas, fue totalmente renovado para ofrecer una experiencia turística de primer nivel, convirtiéndose en el destino ideal para quienes buscan aire libre sin alejarse demasiado de la región.

En provincia de Santa Fe.

La transformación del balneario, impulsada por la gestión local, permitió construir una pileta “cero kilómetro” sobre la base de la estructura original. Lo más llamativo para los visitantes es que se trata de un espejo de agua salada, con una salinidad que incluso supera a la del mar, brindando una sensación única en plena llanura pampeana. Este espacio no solo busca atraer por su tamaño, sino por la modernización de sus servicios y la incorporación de un parque acuático renovado.

Dimensiones colosales y servicios en el sur de Santa Fe

El natatorio principal es el verdadero protagonista del verano con sus 180 metros de largo por 50 de ancho. Sin embargo, el atractivo de Teodelina no se agota en el agua: el complejo cuenta con un camping totalmente equipado, zonas de parrilleros, y canchas de fútbol y vóley para los más deportistas. Ubicado a solo dos horas y media de Rosario, este oasis se presenta como una alternativa sumamente competitiva frente a los destinos tradicionales de vacaciones.

Cerca de Rosario.

La inauguración oficial de la temporada se realizó este domingo 4 de enero de 2026. Según las autoridades municipales, se ha trabajado intensamente en la seguridad del predio, que cuenta con guardavidas profesionales y una ubicación estratégica dentro del casco urbano. Además de la actividad diurna, el pueblo ofrece una vibrante vida nocturna con cervecerías y locales gastronómicos que completan la experiencia para quienes decidan quedarse a pasar el fin de semana.

En cuanto a los costos, el municipio decidió mantener valores accesibles para fomentar el turismo regional. Las entradas para adultos tienen un valor inicial de $5000, mientras que los menores de 12 años pueden ingresar de forma gratuita, lo que facilita el acceso a grupos familiares numerosos. Esta política de precios busca posicionar a la localidad como un referente del “turismo gasolero” pero con infraestructura de alta calidad.

Teodelina apuesta así a consolidarse como una de las joyas turísticas de la provincia de Santa Fe. Entre deportes acuáticos, paisajes naturales y el imponente natatorio salado, la localidad invita a los rosarinos a descubrir “la otra Argentina”: la del interior que produce y crea propuestas positivas para el esparcimiento masivo. La invitación está hecha para vivir un verano diferente a pocos kilómetros de casa.