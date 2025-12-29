Este lunes a las 8.10 de la mañana, el Aeropuerto Internacional de Rosario reactivó oficialmente su operatividad con el aterrizaje de una aeronave sanitaria. El avión, proveniente de Mendoza, llegó a la ciudad en el marco de un operativo de ablación de órganos, convirtiéndose en el primero en estrenar el flamante asfalto tras las obras de remodelación.

Uno de los pilotos registró el momento desde la cabina y lo compartió en redes sociales, celebrando el hito de ser los encargados de inaugurar la nueva pista.

Tras este primer vuelo oficial, se espera que durante el resto de la jornada continúen arribando aeronaves privadas y sanitarias a la terminal de Fisherton. Sin embargo, el regreso definitivo de la actividad masiva se producirá en los primeros minutos de este martes, precisamente a las 0.15, cuando está programado el aterrizaje del primer vuelo comercial. De esta manera, la ciudad recupera su conexión aérea clave después del acto de reinauguración realizado durante el último fin de semana.

El aterrizaje captado en videos que rápidamente se viralizaron, simboliza el fin de una etapa de desvíos y limitaciones para los viajeros rosarinos que debían trasladarse a otras terminales.

AIR ROSARIO

Finalmente, esta inauguración cierra un ciclo de espera que había generado preocupación en los sectores productivos de la provincia. La reactivación de Fisherton no es solo una noticia para quienes viajan por placer, sino un motor fundamental para el transporte de cargas y la integración regional. Con la pista impecable y las nuevas luces encendidas, el Aeropuerto Islas Malvinas inicia una nueva era, apostando a la conectividad total y a una experiencia de vuelo superadora para todos los santafesinos.