En la mañana de este miércoles se dio a conocer que el conocido club rosarino Newell’s All Boys, finalmente, fue autorizado a realizar las elecciones el 19 de septiembre. La decisión fue tomada respecto a la Inspección General de Personas Jurídicas quienes autorizaron este miércoles las asambleas y actos eleccionarios en las instituciones civiles, públicas y privadas, en la provincia de Santa Fe, a partir del 1 de ese mes.

Se sabe que las elecciones previstas en el club fueron suspendidas el domingo 25 de abril debido al decreto lanzado por el gobernador santafesino, Omar Perotti, que estableció restricciones sanitarias ante el avance de la segunda ola de la pandemia de Covid-19.

Elecciones en Newell's Redes

No obstante, ante esta habilitación, el 19 de septiembre se realizará finalmente la votación en las que participarán el candidato del oficialismo, el vicepresidente segundo Cristian D’Amico, por el Frente de Unidad Rojinegra; el ex médico del club, Ignacio Astore, por el Movimiento de Independencia Leprosa (MIL), y el ex secretario de la entidad, Ariel Moresco, por el Movimiento 1974.