Newell’s empató con Platense en un encuentro sin goles, emociones ni peligros

El partido que Newell’s Old Boys y Platense jugaron el viernes 15 de marzo por la onceava fecha de Copa de la Liga no fue un despliegue de destreza. El pobre desempeño de los equipos se reflejó en el 0 a 0 final de un encuentro aburrido y sin figuras destacables.

El conjunto de Mauricio Larriera sufrió la suspensión de Éver Banega por dos fechas y no pudo lucirse. La Lepra necesitaba ganar para poder consolidarse en los puestos de clasificación a fase final. Con este resultado, suma 18 puntos y debe aguardar varios resultados, ya que Boca y Defensa y Justicia podrían superarlo, mientras que Unión lo podría igualar en caso de ganar el compromiso siguiente.

El primer tiempo fue de Newell’s, pero no pudo destrabar la situación para coronar el gol. Quizás las posibilidades más concretas las tuvo un ex Platense como Ignacio Schor, que por la izquierda llegó dos veces, pero no pudo romper la definición.

Platense casi no atacó, se resignó a defender y mantenerse abajo, con la esperanza de que el rival se cansara. El equipo se mostró débil y sin una estrategia clara, por lo que la única llegada al arco de Ronaldo Martínez no sirvió de mucho y no terminó en gol.

¿Cómo fue el segundo tiempo?

El Calamar salió al complemento a cambiar la situación y, aunque el encuentro se destrabó un poco, el visitante apenas llegó al arco de Ramiro Macagno, que sólo peligró con un remate de Lucas Ocampo.

El encuentro terminó en un magro empate que dejó un mal sabor de boca al DT Mauricio Larriera.

En conferencia de prensa, el uruguayo expresó la frustración del empate. “Es bastante simple lo que tengo para decir, más allá de las estadísticas, cuando estos equipos no se les convierte en el primer tiempo después se complica”, intentó explicar. Y concluyó: “Los nervios nos fueron ganando”.

