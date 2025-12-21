Navidad 2025 en Rosario: cuánto cuesta cenar afuera y qué opciones ofrecen los locales

Celebrar las fiestas en los establecimientos de Rosario se ha consolidado como una tendencia de alto presupuesto para este cierre de año. Según el último relevamiento de la Asociación Civil Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (Aehgar), quienes decidan evitar la cocina y el lavado de platos deberán afrontar tarjetas que inician en un piso de $95.000 por persona. Pese a los valores, el nivel de reservas ya alcanza el 50% en varios locales, lo que genera optimismo en el sector de cara a las celebraciones de Nochebuena y la llegada del 2026.

Cuánto cuesta cenar afuera y qué opciones ofrecen los locales en Rosario.

La oferta es sumamente variada y busca adaptarse a distintos perfiles de comensales. Los restaurantes locales han diseñado experiencias que incluyen desde los tradicionales platos con carnes y pescados hasta opciones diseñadas específicamente para vegetarianos, veganos y celíacos. Además, la propuesta no termina en el brindis: muchos locales apuestan a la experiencia completa sumando música en vivo, DJ y hasta fiestas que se extienden hasta el amanecer, especialmente en la zona de la costanera norte.

Variedad de precios en los clásicos rosarinos

Dentro de los establecimientos emblemáticos, el bar El Cairo lidera las opciones más accesibles con una tarjeta de $95.000 abonando en efectivo para Nochebuena. Por su parte, la zona del río ofrece alternativas como Mapu y Patagonia La Florida, donde los precios oscilan entre los $100.000 y $130.000, incluyendo en algunos casos el acceso a fiestas exclusivas frente al Paraná. Otros puntos destacados como Sunderland Bar y Don Ferro ofrecen servicios premium de tres pasos y vinos de alta gama, con valores que pueden alcanzar los $150.000 para la cena de Fin de Año.

Nochebuena en Rosario.

La planificación familiar también tiene su lugar en la cartelera gastronómica local. Establecimientos como Río Mío y Cosme Alberdi han dispuesto menús infantiles que suelen rondar el 50% del valor de la tarjeta de un adulto, facilitando así la asistencia de grupos familiares numerosos. En el caso de Cosme Alberdi, la propuesta suma un valor agregado con una cena show bajo un código de vestimenta “White” y cotillón temático para recibir el año nuevo con una impronta festiva.

Los hoteles: cenas de gala y paquetes de estadía

El sector hotelero no se queda atrás y presenta las opciones más exclusivas del mercado rosarino. El Hotel Presidente y el Puerto Norte Design Hotel se posicionan con cenas de gala donde las tarjetas llegan a los $160.000 por persona. Estas propuestas suelen incluir recepciones sofisticadas, islas de postres y mesas dulces de elaboración propia. Para quienes buscan una experiencia integral, algunos complejos ofrecen paquetes que combinan la cena con estadías premium, permitiendo a los comensales disfrutar de las instalaciones sin preocuparse por el regreso a casa.

Finalmente, la estrategia para atraer turistas y residentes incluye beneficios en alojamiento. Hoteles como De la Cité, Zurich y la cadena Riviera han lanzado promociones de “2x1” en noches de hotel, descuentos por reservas directas y el codiciado “late check-out” gratuito. Desde Aehgar subrayan que esta diversidad de servicios busca reafirmar a Rosario como un polo hospitalario de calidad, invitando a vivir las fiestas con el confort de la hotelería y la gastronomía local como protagonistas.