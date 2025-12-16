De la mano de La Sole el Quini 6 de Navidad llega con un pozo récord que sale o sale

El clima navideño ya se siente en las calles de Rosario, y este año llega con una motivación extra para los apostadores locales y de la mano de “la Sole”. El tradicional Quini 6 puso en marcha su operativo para el Sorteo Extraordinario de Navidad, una cita que se ha convertido en un clásico de las fiestas en todo el país.

La Sole.

Desde la red de agencias oficiales de la ciudad reportan un movimiento inusual, impulsado por el atractivo principal de esta edición. Las autoridades confirmaron que los tickets ya están disponibles en todos los puntos de venta habilitados, permitiendo a los rosarinos participar de un sorteo que busca cerrar el año con nuevos millonarios en el territorio nacional, manteniendo la tradición de un juego que no para de crecer.

Un premio extraordinario que garantiza ganadores

La gran estrella de este cierre de año es, sin dudas, la modalidad “Siempre Sale”. En esta oportunidad, la Lotería de Santa Fe ha dispuesto un pozo asegurado de 6.000 millones de pesos, lo que garantiza que el premio se repartirá sí o sí entre quienes logren la mayor cantidad de aciertos. Esta cifra actúa como un imán para nuevos clientes que, atraídos por la magnitud del monto, se acercan por primera vez a probar suerte en los mostradores oficiales.

Sorteo Millonario.

“Venimos de un año muy positivo para el producto Quini 6″, destacó Daniel Di Lena, vicepresidente Ejecutivo de la Lotería de Santa Fe. El funcionario señaló que el 2025 ha sido un año de balances sumamente positivos, donde se logró consolidar el carácter federal del Quini 6. Según el directivo, el posicionamiento de la marca y la recuperación en el volumen de apuestas se deben, en gran medida, a la transparencia y a la constante entrega de premios repartidos por toda la geografía argentina.

Domingo 21 de diciembre a las 21:15

El Sorteo de Navidad del Quini 6 se llevará a cabo el 21 de diciembre, convocando a millones de personas que año tras año eligen este clásico argentino que continúa batiendo récords y entregando alegrías en todo el territorio nacional.

La Lotería de Santa Fe recuerda que pueden realizarse apuestas en todas las agencias oficiales del país y a través de los canales habilitados por cada jurisdicción.