Narcotráfico en Rosario: dos provincias "blindaron" sus fronteras con Santa Fe

En el marco de una serie de medidas para frenar el avance del narcotráfico en la región, los gobiernos provinciales de Entre Ríos y Córdoba anunciaron el refuerzo de medidas de seguridad en las fronteras con Santa Fe, con el objetivo de detectar y evitar que las bandas narcos emigren a esos territorios.

Con la mira puesta en cortar el “contagio” de la violencia narcocriminal, las fuerzas de seguridad montaron un “operativo cerrojo” en la zona del puente Rosario-Victoria, que funciona como paso fronterizo entre el territorio entrerriano y el santafesino, para evitar el desembarco de la operatoria narco en nuevos lugares.

“Cuando la luz del Estado se enfoca en la narcocriminalidad, es común que los actores elijan otros territorios donde seguir operando, porque no van a pasar a ser buenos chicos. Si no se los detiene, se mudarán de territorio. Puede ser Córdoba, el norte de Santa Fe o Entre Ríos”, sostuvo Néstor Roncaglia, ex jefe de la Policía Federal y actual ministro de Seguridad entrerriano.

Córdoba y Entre Ríos quieren evitar el "efecto cucaracha" del narcotráfico proveniente de Rosario. Foto: Radio dos

Y agregó: “Desde hace una semana hay un control permanente las 24 horas con grupos especiales de la Policía y la Brigada Canina. Lo mejor es prevenir que estos delincuentes pasen armas o drogas”. Además, aseguró que está en contacto frecuente con su par santafesino, Pablo Cococcioni para cruzar información relevante.

Las autoridades provinciales y municipales están atentas a que el narcotráfico rosarino “no compre tierras ni hagan edificios. Muchas veces se ve que invierten, dan trabajo y uno se pone contento”, señaló Roncaglia. Pero en realidad esto es indicio de que los narcos “se están instalando en tu geografía. Y una vez que se emplazan son como un cáncer: cuesta sacarlos”, reflexionó.

cuidan el paso a santa fe desde córdoba

En la misma línea, este lunes la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich estuvo en Córdoba y anunció la creación de una nueva fuerza que realizará controles y operativos en la frontera con Santa Fe y así frenar la avanzada desde Rosario hacia la región.

En ese marco, la funcionaria remarcó: “contamos con cada de los miembros de las fuerzas de seguridad federales y de la provincia de Córdoba, para evitar que acá ocurra lo mismo que en Rosario”, enfatizando en que la ciudad pasó de “bandas de narcotráfico a bandas de narcoterrorismo”.