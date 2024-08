Mirtha Legrand y sus dudas sobre la fama de sanadora de Leda Bergonzi: “Tengo miedo”

Hace poco más de un año, Leda Bergonzi (45) se convirtió en la protagonista de un fenómeno de fe y se ganó la reputacion de sanadora en Rosario. Mirtha Legrand la invitó a su programa y no dio rodeos a la hora de tocar el costado más sensible del tema. “Tengo miedo de que un enfermo de cáncer deje su tratamiento”, expresó la diva.

La “Chiqui” lleva más de medio siglo de carrera en televisión, pero la visita de la referente espiritual la llevó a discutir un hecho “delicado” junto a María Belén Ludueña, Paula Bernini y Margarita Barrientos. En este sentido, acotó: “Lo tuyo me intriga tanto, no dormí en toda la noche”.

Cuando la conductora le preguntó a Leda si era sanadora, la invitada contestó instantáneamente: “Por supuesto”. Más tarde, la anfitriona expresó su “respeto por toda la gente” que asiste a sus encuentros espirituales. “Lo más importante es el don de la fe. No me vengan a buscar a mí, vengan a buscar a Dios”, pidió la invitada.

¿Qué dijo Leda Bergonzi sobre su fama de sanadora en Rosario?

“Yo no sano, soy instrumento”, disparó Leda apenas comenzó el programa de Mirtha Legrand. Luego recordó que recibió el carisma de liberación y sanación hace 12 años, mientras estaba en una oración. Su camino de fe comenzó de la mano del padre Juan José Calandra.

Ante la preocupación de Mirtha por la salud de las personas enfermas que buscan a la rosarina, Leda aclaró: “No dejamos la ciencia de lado”. Minutos después, la “Chiqui” añadió una cuota de humor en la conversación y le dijo: “Convenceme, tenés una hora por delante”.

La referente de Soplo de Dios Viviente hizo hincapié el carácter laico de la comunidad que integra. “Estamos trabajando y abasteciendo muchos comedores, asilos de ancianos. Es muy grande la obra, muy lindo lo que hacemos”, subrayó.

Aunque los encuentros del grupo de oración se realizan en la ex Rural de Rosario, la protagonista nació en San Lorenzo y vive en Roldán, a unos 25 kilómetros de la ciudad. Dada la demanda para recibir su bendición en el Predio Ferial Parque Independencia, empezó a aceptar invitaciones para replicar los eventos cada fin de semana en otros puntos del país.

“Yo no quería ser famosa, no me di cuenta”, confesó Leda en la entrevista televisiva que incluyó una comparación con el padre Ignacio. Ese salto también tuvo un lado negativo, ya que generó denuncias mediáticas contra la Municipalidad y el Gobierno santafesino. En este punto, la referente espiritual aclaró: “No leo las críticas”.

Finalmente, la rosarina repasó brevemente el conflicto que se desató cuando habló de la causa del cáncer. Ante la consulta de la conductora, se quejó de la repercusión que tuvieron sus declaraciones y le restaron importancia. “Me lo sacaron de contexto”, concluyó.

¿Cuándo es el próximo encuentro con Leda Bergonzi en Rosario?

El grupo Soplo de Dios Viviente anunció un encuentro espiritual programado para el martes 6 de agosto en la ex Rural de Rosario. Se trata de un evento mensual que se lleva a cabo desde las 8 de la mañana en el predio municipal del parque de la Independencia.

Los organizadores de la adoración eucarística ofrecen entradas anticipadas y gratuitas a través de la página web de Passline. Así es posible visitar a Leda Bergonzi y sus colaboradores en un espacio en el que también se celebra una misa y se lleva a cabo una oración cantada.