Luciana Geuna volvió al aire y reveló porqué la internaron de urgencia: “Fue un desastre”

Después de su sorpresiva internación, la periodista Luciana Geuna retornó al trabajo este lunes y reveló a su audiencia el motivo por el que debió ser internada de urgencia y aseguró que se trató de “un gran susto”.

La periodista de origen rosarino, conductora de los programas ¿Y Mañana Qué? en TN y Paraíso Fiscal en Olga compartió días atrás una serie de fotos desde el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento donde transmite su proceso de recuperación y generó preocupación entre sus seguidores.

El posteo de Luciana Geuna desde la clínica.

En el extenso posteo que hizo público el 17 de septiembre, Geuna manifestó: “Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo”. Aunque evitó dar precisión sobre el diagnóstico, dejó entrever que el motivo podría estar vinculado a un tema ginecológico.

“Empecé una pastilla anticonceptiva que empezaron a generarme una reacción rara. Y la semana pasada empecé con algo muy extraño, no voy a describir tanto, empeoró, y el miércoles fuimos a la guardia porque daba miedo“, relató en diálogo con sus compañeros de OLGA.

Acto seguido, explicó: “Tenía buena reserva de hierro por suerte, el problema es que las medicaciones no me hacían nada. El miércoles y jueves fue un desastre y ahí me dejaron en observación”. “En un día me bajaron un tercio los glóbulos rojos, casi me desmayo en mi casa”, añadió.

Cuando le preguntaron cómo se sintió sostuvo que “es una descripción muy fea, un sangrado a otra escala”. “Es una cosa muy atípica, se habrá combinado con que yo venía al palo y el cuerpo te manda señales. Fue un susto”, detalló.

Luciana Geuna ganó el premio Martín Fierro de televisión 2024 a la mejor labor periodística femenina.

Para Geuna se trató de un hecho “traumático” y que le dejó “una anemia enorme”. Por el momento se desconoce cómo continuará su tratamiento, aunque el equipo de Paraíso Fiscal y los espectadores le expresaron su acompañamiento y cariño.