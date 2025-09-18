Luciana Geuna fue internada de urgencia y preocupa su estado de salud: “Todo cambia en un segundo”

La periodista Luciana Geuna, conductora de los programas ¿Y mañana qué? (TN) y Paraíso Fiscal (Olga), fue internada recientemente en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento debido a un episodio de salud que la obligó a ausentarse de la pantalla. Hasta el momento, no se han revelado detalles concretos sobre su diagnóstico.

Desde la cama del sanatorio, la rosarina compartió una foto junto a su hija Jacinta y un mensaje profundamente reflexivo: “Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo”.

El posteo de Luciana Geuna desde la clínica.

En un extenso posteo en Instagram, agradeció especialmente al equipo médico del IADT, poniendo en relieve la actuación de la Dra. Lorena Delisio, quien fue clave en transmitir calma y certeza en un momento de incertidumbre. “Una burbuja impecable de profesionales donde me sentí tan cuidada y respetada”, expresó.

También elogió la atención de otros miembros médicos, su prepaga, su médica de cabecera y todo su entorno que le brindó acompañamiento.

Además, mencionó a su esposo Martín Guglielmone, a su hermano, a los amigos más cercanos, a quienes describió como familia y aseguró que su presencia fue sostén fundamental durante el momento más difícil. “Ahora es todo poco a poco y para adelante”, agregó sobre su tratamiento.

El posteo de Luciana Geuna desde la clínica.

Si bien no detalló el problema de salud que motivó la internación, su mensaje sugiere que fue algo agudo y sorprendente, que le recordó lo frágil que es el momento presente y lo rápido que todo puede cambiar.

Desde la clínica, Luciana Geuna mostró el emotivo regalo de su hija

Desde que publicó el posteo, cientos de seguidores, colegas y figuras del ambiente televisivo le hicieron llegar mensajes de apoyo, palabras de aliento, empatía y preocupación.

Uno de los gestos que más conmovió fue el regalo de su hija: un cuaderno artesanal con “10 cosas para hacer” durante la internación, donde Jacinta le dejó diversos mensajes como ver noticias, meditar, lavarse la cara, entre otros. Esa intimidad familiar se hizo viral.