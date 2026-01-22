Los “no” que forjaron a la leyenda Soledad Pastorutti: “fui muy resistida porque desafinaba...”

En una charla íntima con Chamamé TV, Soledad Pastorutti abrió su corazón sobre los prejuicios que enfrentó al irrumpir en la escena musical siendo apenas una adolescente.

La cantante confesó que, en sus comienzos, recibió una catarata de críticas que hoy parecen increíbles: le decían que desentonaba, que su energía era demasiado intensa y que no tenía el perfil para los escenarios más tradicionales del país.

A pesar del éxito masivo, el ambiente del folclore fue un terreno hostil para ella. La artista recordó con sinceridad que “fui muy resistida porque desafinaba”, una frase que resume la mirada técnica y fría de quienes no lograban comprender el fenómeno popular que estaba naciendo desde Arequito y que pronto contagiaría a millones con su revoleo del poncho.

El desafío de cantar chacarera fuera de Santiago

Uno de los puntos más conflictivos de su ascenso fue su origen santafesino. Los puristas del género no le perdonaban que cantara chacarera siendo de Santa Fe, cuestionando su legitimidad para interpretar ritmos que, según ellos, pertenecían exclusivamente a otras regiones, intentando imponer una barrera geográfica a su pasión y a su talento.

Soledad Pastorutti, Jesús María. La Voz

Sin embargo, frente a cada crítica, la respuesta de la joven artista fue la acción. Se animó a subir igual a los escenarios más imponentes, ignorando los comentarios que buscaban domesticar su estilo único y esa fuerza arrolladora que, lejos de ser un defecto, se convirtió en el motor que renovó el interés de la juventud por nuestras raíces.

Persistencia y el triunfo de la autenticidad

La historia de “La Sole” es una lección de resiliencia ante el rechazo. Ella molestó y persistió, demostrando que la conexión con el público fue mucho más poderosa. La artista cerró su reflexión destacando que el camino no fue gratuito pero valió la pena.

Aquella joven que cantó igual a pesar de que le dijeran que no era lo suficientemente buena, es hoy la mujer que llena estadios y que, con humildad y convicción, logró que su nombre sea sinónimo de identidad argentina en todo el mundo.