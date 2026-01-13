Lionel Messi y la revelación de Neymar Jr. que ilusiona a los hinchas de fútbol: qué dijo

Neymar Jr., amigo íntimo de Lionel Messi, sorprendió a todos durante una transmisión en vivo al revelar que el capitán de la Selección Argentina se puso en contacto con él para consultar sobre la posibilidad de asistir al Mundial de Naciones de la Kings League, que se está disputando actualmente en Brasil.

“Me escribió él y me preguntó si podía venir; yo le dije que iba a mirar si la cabina estaba llena”, confesó el actual jugador del Santos entre risas. Según detalló Neymar, el astro rosarino no solo sigue de cerca el certamen de streamers liderado por Gerard Piqué, sino que contempla seriamente viajar para presenciar las instancias decisivas de la competencia, lo que generó un estallido de reacciones en redes sociales.

La revelación apunta a que Messi podría estar presente en San Pablo para las semifinales o la gran final del torneo, programada para este sábado 17 de enero en el Allianz Parque. Aunque la Selección Argentina de la Kings League quedó eliminada recientemente tras caer ante Francia, el interés personal del “Diez” por el evento sigue firme, impulsado por su gran relación con los organizadores y protagonistas.

Messi y Neymar

Otro factor que alimenta la expectativa de los hinchas es la conexión con Sergio “Kun” Agüero. El exdelantero de la Selección, presidente de uno de los equipos del torneo, es una pieza clave en este ecosistema digital. Para los rosarinos, la posibilidad de ver a Messi y al Kun juntos en Brasil, compartiendo una transmisión o simplemente apoyando el evento, es un condimento que jerarquiza cualquier plataforma.

Neymar fue enfático ante su audiencia: “Creo que vendrá para las semifinales o la final”. Estas palabras no son menores, considerando que provienen de una de las pocas personas que tiene línea directa y constante con el capitán.

Por ahora, no hay una confirmación oficial por parte del entorno de Messi, pero el “bombazo” de Neymar ya cumplió su cometido: poner al mundo del fútbol a mirar hacia Brasil.