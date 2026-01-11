Polémica en redes por la casa de Leo Messi en Rosario: ¿Qué pasó?

La figura de Lionel Messi siempre genera repercusiones, pero esta vez el foco no estuvo puesto en sus goles, sino en su imponente propiedad en la región. Un video grabado desde las inmediaciones de “La Fortaleza”, la mansión que el capitán tiene en el exclusivo barrio privado Kentucky de Funes, se volvió viral y desató una inesperada ola de comentarios.

Las imágenes muestran los altos muros y el sofisticado sistema de seguridad que rodea la vivienda, lo que para muchos resultó “excesivo” y para otros, “absolutamente necesario”.

El debate en redes sociales se dividió rápidamente entre quienes ven la construcción como una estructura fría y quienes entienden el contexto de exposición que sufre el mejor jugador del mundo.

Un espacio de privacidad

Para los habitantes del Gran Rosario, la seguridad de la familia Messi es un tema prioritario. La propiedad en Kentucky fue diseñada específicamente para ofrecer un refugio de paz a Lionel, Antonela y sus tres hijos durante sus estadías en Argentina, lejos de los flashes y las aglomeraciones.

El video que abrió la polémica muestra precisamente los perímetros reforzados que impiden que cualquier curioso pueda vulnerar la intimidad del hogar, un detalle que para la familia es innegociable tras años de vivir bajo la lupa pública.