Lionel Messi lo hizo de nuevo: vio una noticia falsa que lo relaciona con el Barcelona y descolocó a todos con su reacción

El fútbol está de fiesta nuevamente porque Lionel Messi sigue haciendo historia: el lunes ganó su octavo Balón de Oro. Pero a menos de 24 horas de este logro, todos los ojos se posan en “La Pulga” y su contundente respuesta a un periodista catalán: “Mentís... una vez más...”.

El perfil bajo del rosarino sigue intacto, pero no se queda callado cuando algo le molesta, y esto quedó en claro una vez más este martes cuando Messi compartió en Instagram una fake news del periodista Gerard Romero y lo trató de mentiroso.

“Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje”, se lee en la publicación de Jijantes FC.

La reacción de Messi en contra de un periodista catalán. Foto: Instagram

Por qué Messi reaccionó a la noticia que lo vincula al Barcelona

El catalán, en la cuenta de X de Jijantes FC, aseguraba que tras el discurso de Messi en la Gala en París, se reunió con Joan Laporta, presidente del Barcelona, y que, tras felicitarlo, acordaron fecha para su despedida en el Camp Nou.

Y la reacción del 10 sorprende ya que cada parte de su vida genera especulaciones y en más de una oportunidad se hace futurología errónea con lo que pasará con él. Pero esta vez, Messi se cansó ya que es la segunda vez que Romero inventa noticias que lo vinculan con el equipo culé.

El enojo de Messi contra un periodista español (AP)

En el 2022, Gerard Romero había asegurado que Jorge Messi había llamado a Barcelona para negociar el regreso del delantero, que en ese momento seguía jugando para el PSG. “Hay muchos periodistas que dicen muchas mentiras y quedan retratados y no pasa nada, al día siguiente vuelven a decir otra mentira”, dijo el capitán argentino luego de ser fichado por el Inter Miami a Mundo Deportivo.

En esa misma nota, Messi apuntó directo contra el periodista catalán: “Hubo muchas cosas que me molestaron, por ejemplo cuando usan a mi familia, que mi papá llamó a LaLiga... Cuando se meten con mi familia y empiezan a hablar de cosas que no tienen nada que ver sin saber”.

Qué dijo Lionel Messi sobre su despedida en el Barcelona

Lo que sí es verdad es que Lio habló sobre esa despedida pendiente con la gente del Barcelona en rueda de prensa tras escribir una página más en la historia del fútbol mundial. “Obviamente, me encantaría poder despedirme de la gente de otra manera, porque creo que quedó una sensación rara cuando me fui y no está bueno”, dijo el 10.

“Creo que no está bueno con todo lo que compartimos y vivimos juntos”, agregó e hizo mención de que ese adiós no se dio de la manera correcta. “Creo que me merezco poder despedirme de esa gente que tantas alegrías y tristezas compartimos durante toda mi carrera”, señaló

“Barcelona es mi casa. Amo al club, amo a la gente de Barcelona y si se da, encantado de poder estar obviamente”, cerró con una sonrisa.

La respuesta de Gerard Romero, el periodista cuestionado por Messi

Un par de horas después de la publicación, y al ser desmentido por Lionel Messi, el presidente de Jujantes FC en la Kings League, admitió su error, aunque con algo de ironía. Varios de los usuarios de X cuestionaron el criterio del periodista de “afirmar rumores”.

La respuesta de Gerard Romero tras la desmentida de Lionel Messi. Foto: Captura X

“MIL DISCUPAS a todos, y MIL MÁS. Me han vuelto a engañar con algo relacionado con LEO. No aprendo. Lo siento. MUY jodido. Asumo todo lo que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Disculpas”, escribió Romero.