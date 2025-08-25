Levantó la temperatura: Alina Moine posó en microbikini y presumió su figura a los 45 años

Alina Moine aprovechó los primeros rayo de sol de la primavera que se va acercando para compartir una postal que dejó a sus seguidores sin palabras. La periodista deportiva posó en microbikini y se lució con un look que rescató del pasado, desatando una ola de comentarios en su cuenta de Instagram.

Con más de 660 mil seguidores, Alina se convirtió en una de las figuras más destacadas de las redes sociales. Sus publicaciones, donde muestra sus outfits y momentos de su vida cotidiana, suelen generar gran repercusión, y esta vez no fue la excepción.

Alina Moine se vistió de rojo para una sesión de fotos.

Alina Moine y la microbikini que rescató de un comercial de hace más de 10 años

En su última publicación, la periodista sorprendió al revelar que la microbikini multicolor con estampado floral que lució en la foto tiene más de 10 años. Según contó, la recibió como recuerdo tras filmar un comercial de 7Up en 2013 y, en plena mudanza, la encontró guardada en el “cajón de los recuerdos”.

La periodista posó en microbikini estampada.

“Después de tanta lluvia, sale un poco el sol en Buenos Aires y del cajón de los recuerdos (esas cosas que encontrás en medio de una mudanza) aparece esta bikini que me dieron de recuerdo cuando filmé un comercial de 7Up. Creo que fue en el año 2013, ¡pasaron más de 10 años!”, escribió Moine en la descripción del post.

A modo de encuesta, Moine les preguntó a sus seguidores si deberían guardar la bikini o usarla hasta que se arruine. La respuesta no tardó en llegar, y los comentarios se llenaron de elogios y humor.

El look de Alina.

En pocas horas, la publicación superó los 16 mil likes y recibió cientos de mensajes. “Se usa hasta que el elástico diga basta”, escribió un seguidor. Otro, sorprendido por lo bien que le queda la bikini después de una década, comentó: “Estás tan igual que casi salgo a comprar una 7Up de limonada hasta que leí”.

Otros usuarios también destacaron su belleza y carisma: “La más linda”, “Qué diosa” y “Perfecta sos” fueron algunos de los halagos que recibió.