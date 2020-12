La Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentó este martes a nuevas integrantes del plantel no docente, cumpliendo con el Cupo Laboral Travesti-Trans “Alejandra González. Se trata de Gabriela Lucila Santilli, Andreina Di Brino y María de Fátima Rodríguez Lara, que ya forman parte del staff de la casa de estudios.

Del acto participaron el rector de la UNR, Franco Bartolacci, la responsable del Área de Género y Sexualidades, Florencia Rovetto, el coordinador del Área de Género y Sexualidades de la UNR, Luciano Fabbri, junto a autoridades universitarias.

La implementación del Cupo Laboral Travesti-Trans en la UNR se denomina “Alejandra González” en homenaje a la Compañera No docente de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas fallecida en el año 2018.

A través de la resolución Nº 783/2020 de la Casa de Altos Estudios de la ciudad se produjo la apertura para el ingreso a la planta de trabajadores No docentes de la UNR para personas travestis, transexuales y transgeneros, “produciéndose se esta manera el ingreso de las tres compañeras citadas anteriormente junto al compañero Merlín Caminos (que no pudo estar presente en el acto) quienes pasarán a formar parte del estamento No docente”, destacó Miguel Roldán de Apur.

“Nos queda la satisfacción de seguir como siempre presentes en tiempo y forma participando de las grandes transformaciones y modelando matrices que los tiempos de este mundo, a diario y en forma constante percibe motivaciones que están delineando las nuevas formas de convivencia social, enmarcados en el respeto, la ética y códigos innovadores”, completó el dirigente gremial.