La Sole se suma al nuevo álbum de Yami Safdie con un estreno emocionante

La escena musical argentina se vio sacudida esta semana con un estreno que cruza géneros y edades. Yami Safdie, una de las voces con mayor proyección de la nueva generación, presentó oficialmente su colaboración con la santafesina Soledad Pastorutti.

La canción, titulada “Tu Amiga”, llegó a todas las plataformas digitales como una de las piezas centrales de “Querida Yo”, el flamante material discográfico de Safdie. El tema destaca por una atmósfera de ternura y complicidad, donde ambas artistas logran amalgamar sus estilos de manera natural.

Mientras Yami aporta su impronta moderna y profunda, “La Sole” suma esa calidez y fuerza interpretativa que la caracteriza desde sus inicios en Arequito. El resultado es una balada íntima que explora los vínculos genuinos y la contención mutua.

La Sole y Yami Safdie en La Voz Argentina 2025

“Querida Yo”: un álbum cargado de emociones

El lanzamiento de este sencillo vino acompañado por un video oficial que ya cosecha miles de reproducciones y comentarios elogiosos en YouTube. En el clip se puede apreciar la química real entre las cantantes, reforzando el mensaje de la letra.

Para Yami Safdie, este disco representa un viaje de introspección y crecimiento personal, y contar con el aval de una figura de la talla de Pastorutti posiciona este trabajo como uno de los hitos más relevantes de su carrera hasta el momento.