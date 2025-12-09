La rosarina Ivana Icardi reveló la verdad sobre el vínculo con su hermano Mauro Icardi: “Yo hace mucho que...”

Ivana Icardi y su hermano Mauro mantienen un vínculo conflictivo y distante. Recientemente, la rosarina que reside en Madrid utilizó una story de Instagram para hacer una confesión íntima sobre el estado de su relación familiar.

Es influencer y vive en Madrid.

El conflicto entre los hermanos Icardi

El notorio conflicto familiar que es de conocimiento público en el ámbito mediático, volvió a ser tema cuando Ivana decidió compartir detalles sobre su distanciamiento. En una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina, la mediática rosarina abordó las razones del quiebre con su hermano, Mauro Icardi, y fue clara respecto a su opinión sobre su excuñada.

“En los últimos años nuestra relación no ha sido buena. Ya lo expliqué en su momento y se me tildó de querer colgarme de su fama, de querer estar cerca de él por su dinero y nada de esto ha sucedido,” afirmó Ivana, negando las acusaciones recurrentes sobre sus motivaciones.

Sobre el origen de la tensión, Ivana fue contundente al reconocer: “Las discusiones que hemos tenido han sido por darle mi punto de vista, muchas veces contrarios al de su ex mujer y al de él.” De esta manera, señaló que su opinión disidente fue el motor principal del distanciamiento familiar.

Confesiones que revelan el vínculo con su familia.

En una story publicada en las últimas horas, la rosarina interactuó con sus seguidores respondiendo a una pregunta directa sobre el estado de sus vínculos familiares. Un usuario consultó: “Hola bella! ¿Pensás reconstruir tu relación con tus hermanos? ¿O ya lo sentís perdidos?”

Ivana Icardi fue contundente en su respuesta, haciendo una distinción clara: “Solo con uno se ‘rompió’ la relación. Yo creo que si se da, se da y si no, pues no tendrá que ser.” Finalmente, la mediática aseguró haber superado el dolor por el distanciamiento: “Yo hace muchos años que no sufro por ese tema porque encontré las respuestas que necesitaba.”