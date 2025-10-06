Ivana Icardi, otra vez se metió en el conflicto: el duro mensaje para Wanda Nara y la China Suárez

Después de semanas de silencio, Ivana Icardi volvió a meterse en medio de la polémica luego de expresar su opinión sobre Wanda Nara y la China Suárez, la ex y la actual pareja de su hermano Mauro Icardi, a través de sus redes sociales.

Todo comenzó cuando Ivana comentó en una publicación de la ex Casi Ángeles. “Lookazo”, refiriéndose al último outfit de la actriz, comentario que provocó la reacción de los seguidores de Wanda, quienes cuestionaron a Ivana posicionarse del lado de su actual cuñado.

El posteo de la China Suárez que Ivana Icardi elogió.

Ante los ataques, Ivana respondió con contundencia: “Increíble el hate cada vez que le digo algo lindo. Son detestables, unas fanáticas del odio. Yo siempre me llevé bien con todas mis cuñadas, excepto con una”.

La mediática no se detuvo allí y lanzó una dura indirecta hacia Wanda Nara, que dejó en evidencia su molestia con la empresaria. “Nunca he querido ni necesitado chuparle las medias a NADIE. Por eso muchas veces he sido excluida, porque eso a las personas con el ego superlativo les molesta”, comentó

Ivana Icardi y China Suárez

En ese momento, la rosarina también aprovechó para reiterar su opinión sobre Suárez: “La China siempre me cayó bien. Me parece una buena persona”. Entonces explicó que conocía detalles de su vida gracias al dentista que ambas compartían en Buenos Aires y que siempre recibió referencias positivas.

El descargo de Ivana generó un intenso debate en redes sociales. Mientras muchos de sus seguidores apoyaron su postura y su valentía para expresarse, otros consideraron que sus palabras intensifican la polémica familiar y mediática. Además, reflexionó sobre sus propios valores y prioridades: “Lo único que me importa hoy en día es mi familia, mis sueños y ser mejor persona”.

El descargo de Ivana Icardi en redes

Aunque no logró que le creyeran, también enfatizó que su objetivo nunca fue generar polémica, sino expresar su opinión con sinceridad y defender a quienes considera injustamente atacados: “Yo solo hablo cuando siento que hay que decir algo y no para alimentar conflictos”.

La mediática concluyó su descargo reiterando su respeto hacia la China Suárez y subrayando su crítica a quienes, según ella, fomentan rivalidades: “Yo no me meto con nadie, solo defiendo lo que creo justo. Eso parece molestar mucho a algunos, pero no me interesa”