“La vida cambia”: el curioso mensaje de Ivana Icardi en las redes que la China Suárez respaldó

En reiteradas oportunidades, Ivana Icardi, hermana del futbolista Mauro Icardi, se expresó públicamente sobre su nueva cuñada, la China Suárez, y la comparó con Wanda Nara con quien, era sabido, no existía una buena relación.

Por eso, en las últimas horas la ex Casi Ángeles devolvió los constantes elogios a la rosarina con un gesto en redes que no pasó desapercibido para los usuarios.

Ivana compartió un carrusel de imágenes donde se la ve posando con un look primaveral: una blusa en tono amarillo pastel con un cómodo jean celeste, combinado con un peinado casual.

La publicación de Ivana Icardi que contó con la aprobación de la China Suárez.

“La vida se pone bonita cuando tú decides verla así. Ponle amor a lo que haces, vuélvete tu prioridad, cree ciegamente en tu potencial, agradece todo; incluso lo que todavía no entiendes. La vida cambia, cuando tú lo haces”, escribió Icardi acompañando las imágenes.

La publicación de la influencer, que apostó por un mensaje positivo, contó con el apoyo de la actriz que dejó su me gusta sin dudarlo. Ante esta reacción, los seguidores de ambas celebraron la unión y realizaron un pedido casi al unísono: una pronta reunión entre ambas.

Es que, a casi un año de la confirmación del noviazgo entre Mauro Icardi y la China Suárez, esta última aún no conoce en persona a la hermana del futbolista.

Tiempo atrás, Ivana afirmó que la actriz “no se inmuta” incluso cuando la prensa está pendiente de cada uno de sus pasos. Esa tranquilidad, según ella, marca una diferencia de actitud y estrategia mediática frente a otras figuras vinculadas a este conflicto.