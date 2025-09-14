Vía Rosario / Tomás Holder

La mamá de Holder calentó las redes con una foto inédita en la playa: “Era así”

Gisela Gordillo, la madre del ex participante de Gran Hermano, respondió a una pregunta de sus seguidores de Instagram con una postal veraniega.

Redacción Vía Rosario
Redacción Vía Rosario

14 de septiembre de 2025,

Gisela Gordillo, mamá de Tomás Holder.

Gisela Gordillo se convirtió en un personaje mediático de la ciudad de Rosario gracias a la fama de su hijo Tomás Holder, que participó en Gran Hermano 2022 y más tarde en el Bailando 2023, pero también a su constante aparición en los medios siendo noticia o por sus romances o por sus sexys producciones de fotos.

Por eso no extraña que cada vez que comparte una imagen o un video en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 180 mil seguidores, lluevan los comentarios, likes y se repliquen en distintos portales de noticias.

Pero en las últimas horas, la rosarina decidió jugar con sus fans y les hizo un regalo inesperado. Según ella misma contó, a menudo recibe mensajes consultándole por su vida antes de que se haga conocida en los medios nacionales y locales.

Siempre me preguntan: ¿cómo eras cuando eras más joven? A mis 38 años era así“, escribió la influencer junto a una sugerente postal en la playa. En la misma se la puede ver con una malla enteriza color fuxsia, con un provocador escote y la espalda al descubierto y su cabello recogido hacia un costado.

Para destacar aún más su escultural figura, la mamá del tiktoker decidió recostarse boca abajo sobre la arena y disfrutar del momento con una amplia sonrisa. El posteo rápidamente fue furor en la red social donde cosechó miles de me gusta y comentarios que elogiaron su belleza a esa edad, apenas cinco años atrás.

