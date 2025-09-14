La mamá de Holder calentó las redes con una foto inédita en la playa: “Era así”

Gisela Gordillo se convirtió en un personaje mediático de la ciudad de Rosario gracias a la fama de su hijo Tomás Holder, que participó en Gran Hermano 2022 y más tarde en el Bailando 2023, pero también a su constante aparición en los medios siendo noticia o por sus romances o por sus sexys producciones de fotos.

Por eso no extraña que cada vez que comparte una imagen o un video en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 180 mil seguidores, lluevan los comentarios, likes y se repliquen en distintos portales de noticias.

Gisela Gordillo, mamá de Tomás Holder.

Pero en las últimas horas, la rosarina decidió jugar con sus fans y les hizo un regalo inesperado. Según ella misma contó, a menudo recibe mensajes consultándole por su vida antes de que se haga conocida en los medios nacionales y locales.

Gisela Gordillo

“Siempre me preguntan: ¿cómo eras cuando eras más joven? A mis 38 años era así“, escribió la influencer junto a una sugerente postal en la playa. En la misma se la puede ver con una malla enteriza color fuxsia, con un provocador escote y la espalda al descubierto y su cabello recogido hacia un costado.

Para destacar aún más su escultural figura, la mamá del tiktoker decidió recostarse boca abajo sobre la arena y disfrutar del momento con una amplia sonrisa. El posteo rápidamente fue furor en la red social donde cosechó miles de me gusta y comentarios que elogiaron su belleza a esa edad, apenas cinco años atrás.