Viralizaron las picantes fotos de la mamá de Holder que se venden en una plataforma para adultos

Gisela Gordillo, conocida por ser la madre del ex Gran Hermano Tomás Holder, volvió a ser noticia tras publicar contenido íntimo en una plataforma para adultos. Las imágenes, calificadas como “ardientes”, se venden por USD 10 cada una en su perfil oficial. Con esta movida, despertó una ola de repercusiones en redes y medios digitales.

La rosarina fue noticia días atrás al anunciar su próximo casamiento con un empresario de su misma ciudad, con quien está en pareja desde hace seis meses tras los escandalosos romances que mantuvo con el influencer Yao Cabrera y luego con otro Gran Hermano, Martín Ku.

Gisela Gordillo se sumó a la promoción de la exhibición de boxeo de su hijo en redes sociales.

La mamá de Tomás Holder se sumó a Divas Play con una producción de fotos hot

Como parte de su presentación en el portal Divas Play, la mediática publicó un mensaje que acompaña sus fotos: “Bienvenidos a mi cuenta oficial. Ojalá les gusten las cositas que tengo para ustedes”. La propuesta es clara y busca establecer un contacto directo con seguidores más allá del contenido convencional.

La mamá de Tomás Holder se une a una plataforma de contenido para adultos y sorprende con su primera foto. (Foto: Infobae).

No se trata de una excepción: otras figuras de la farándula argentina también incursionaron en Divas Play recientemente. Entre ellas se destacan Cande Tinelli, Wanda Nara, María Fernanda Callejón, Magalí Mora, Barby Silenzi y Camila Lattanzio. La plataforma se convierte así en un espacio elegido por celebridades para ofrecer contenido exclusivo a sus seguidores.

Gisela Gordillo se abrió una cuenta oficial de DivasPlay.

La venta de este tipo de imágenes no pasará inadvertida para Tomás Holder, cuyo perfil público ya fue sacudido por rumores y tensiones familiares. El hilo mediático sumó un nuevo capítulo que vuelve a poner a su entorno en el centro del debate.

En redes, algunos usuarios destacaron la libertad de Gisela para monetizar su imagen, mientras que otros criticaron la exposición de una figura materna en un formato tan íntimo.

La adopción de esta estrategia le representa a Gisela una fuente directa de ingresos digitales. Por un lado, refleja una tendencia creciente en la cual las figuras públicas monetizan su contenido para adultos; por otro, plantea preguntas sobre la convivencia entre vida privada y exposición mediática.

Divas Play, conocida por permitir la creación y venta de contenido exclusivo, ofrece una monetización directa sin intermediarios. En ese sentido, Gisela parece estar aprovechando un nuevo canal de apertura económica, al margen de la influencia mediática de su hijo.