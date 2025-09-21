Vía Rosario / Amalia Granata

La inesperada transformación de Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, a los 17

La adolescente cumplió 17 años y vive un momento muy especial de su vida que reparte entre el deporte, el final de sus estudios secundarios y la elección de una carrera universitaria.

21 de septiembre de 2025,

La inesperada transformación de Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, a los 17
Uma Fabbiani Granata acaba de cumplir 17 años y lo hace con nombre propio: ya juega en la primera división de hockey del club San Carlos, participa activamente en su colegio, y disfruta de su viaje de egresados. Por estos días transita un momento emotivo que marca el cierre de una etapa clave en su vida.

Amalia Granata acompañó a la adolescente días atrás al aeropuerto para despedirla antes de emprender su esperado viaje de egresados junto a sus compañeros. Las imágenes mostraron a una Uma sonriente, junto a su madre y su hermano menor, Roque, compartiendo abrazos, carteras, valijas y la emoción del momento.

En sus redes, la diputada por Santa Fe publicó una fotografía junto a su hija y escribió: “Y un día… ¡Llegó el día! en un abrir y cerrar de ojos se cumple un ciclo. Me acuerdo cuando te dejé en salita de 2 y hoy te dejo en el aeropuerto para que disfrutes tu merecido viaje de egresados”.

Tambien agregó: “¡Mi nena hermosa tan feliz, te mereces todo lo lindo que te pasa! Te amo y amé cada paso que dimos juntas en todas tus etapas. Qué orgullo ser tu mamá y ser parte de tus logros. ’Enjoy! Mamá siempre va a estar acá pa vos’“.

Simultáneamente con este momento personal, Uma se destaca en el deporte: juega en la primera división de hockey de San Carlos, en Buenos Aires, lo que demuestra su constancia, compromiso y pasión por el deporte.

En una entrevista para ESPN Hockey, Uma confesó que desde el primer día recibió “mucha confianza” de sus compañeras, que la sostienen emocionalmente. Dijo que ha vivido partidos en los que se emociona, pero que el afecto del grupo y el aliento les dan fuerza para dar todo en la cancha.

A pesar de los altibajos públicos que rodean su familia, como la relación con su padre Cristian “El Ogro” Fabbiani que tuvo periodos de distancia, Uma parece estar encontrando su voz, sus espacios, sus alegrías, independiente de polémicas.

