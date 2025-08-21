Sorprendieron a Uma Granata en un boliche y el video se viralizó: “Soy la reina de la noche”

Uma Granata se convirtió en el centro de atención en redes sociales con un video grabado en un boliche. Con una actitud descontracturada y deslumbrante, la joven se proclamó con humor y confianza: “Soy la reina de la noche”, frase que derivó en una ola de reacciones en TikTok y otras plataformas digitales.

Con su pelo oscuro y una presencia que fusiona herencia y estilo contemporáneo, Uma llamó la atención por ser la mezcla perfecta de mamá, la diputada santafesina Amalia Granata, y su padre, el DT de Newell’s, Cristian “Ogro” Fabbiani. Varios usuarios destacaron la conexión genética y su juventud arrolladora.

La diputada santafesina reveló detalles del futuro de su hija mayor.

El video fue difundido especialmente por la cuenta de TikTok de Nicolás Edwin, donde recibió miles de “me gusta” y comentarios halagadores de seguidores y medios del espectáculo.

A la joven le preguntaron que tenía que tener una noche para ser perfecta y no dudó en contestar: “Amigas, la música es clave, ¿o no? La música buena”. “Cuando estas bien acompañada va todo como piña”, aseguró.

Si bien Uma mantiene un perfil discreto, el breve clip mostró su capacidad para destacarse con soltura y ya genera expectativa sobre una posible incursión como influencer.

La adolescente de 17 años, que ya habló en otras oportunidades sobre cuáles son sus proyectos para cuando termine el secundario, generó curiosidad por su exposición ya que, al no ser planificada, mostró a pleno su naturalidad y estilo.

El Ogro Fabbiani con Uma Granata y sus hijos Ámbar y Santino. (Foto: Instagram @fabbianiok)

Desde su círculo familiar, se reconoce que Uma tiene una fuerte personalidad que se adapta bien a las cámaras. La frase “reina de la noche” representa una actitud segura muy diferente al perfil moderado que suele mostrar fuera de cámara.

La viralización también permitió que muchos pidieran que supere el contexto familiar y tenga su propia presencia en el mundo digital y aproveche ese estilo personal que resulta inevitablemente atractivo para los usuarios.

El video de Uma Granata en un boliche con amigas