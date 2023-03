Juliana Díaz cautivó a sus fans con un vestido súper ajustado en la final de Gran Hermano

El reality show Gran Hermano llegó este lunes a su final y coronó al salteño Marcos Ginocchio como ganador de la edición 2022. Para celebrar la última transmisión de la casa más famosa del país, la producción organizó una multitudinaria gala con todos los ex participantes y la venadense Juliana Díaz dijo presente con un impactante look que dejó enamorados a sus seguidores.

La modelo y novia del cordobés Maxi Giudici usó para el evento un vestido largo ajustado al cuerpo en tonos beige con mucho brillo, cuello alto y hombros a la vista. Para acompañar, usó unas altísimas sandalias al tono, delicados accesorios y destacó por su elegante peinado alto y un impactante maquillaje foxy eyes, con cejas oscuras y labios súper marcados.

Para mostrar con mayor detalle su outfit, la santafesina posteó un video en el que hizo una transición al estilo TikTok, con la canción Cupido de Tini Stoessel de fondo. La publicación consiguió miles de likes y comentarios admirando la belleza y el estilo de la “Tini de Gran Hermano”.

La venadense lució muchos brillos en la final de Gran hermano Foto: Instagram

CUÁNTO DINERO DIJO JULIANA DÍAZ QUE GANA UN INFLUENCER

“¿Se hace mucha plata siendo influencer?”, le consultaron desde Teleshow. Juliana respondió afirmativamente: “Si realmente le ponés pilas y te dedicás solamente a eso, sí. Yo no me estoy abocando puramente a eso, pero creo que si una influencer se dedica solamente a eso, que aparte les demanda también mucho tiempo, que los tutoriales, que los videos…”.

“A mí me gusta hasta por ahí, porque me genera estrés. Es un montón. Pero creo que si le ponés todas las pilas, me animo a decirte que podés llegar a hacer $1.000.000 por mes”, aseguró.