Insólito: A falta de efectivo, comerciantes rosarinos pagaron una extorsión por depósito bancario

Un matrimonio de comerciantes de la zona sudoeste de Rosario denunció haber sufrido extorsiones de delincuentes y contó que pagaron una gran suma de dinero por transferencia bancaria para no ser víctimas de balaceras.

Los dueños del almacén ubicado en inmediaciones de Pueyrredón al 6000 contaron que tuvieron que ceder a las exigencias luego de haber recibido una serie de escalofriantes audios con amenazas, en las que los extorsionadores exigían una suma de dinero mensual para dejarlos trabajar tranquilos.

“Esto comenzó el domingo a las siete de la tarde. Carina recibe en su celular una amenaza y me mira con cara de ´Nos tocó a nosotros´. Ni ellos saben lo que piden. Empezaron pidiendo 250 mil pesos o 50 mil pesos semanales. Ni ven lo que es este comercio”, comentó David, una de las víctimas al programa De 12 a 14. El hombre cuenta que los delincuentes amenazaron con balearle la casa esa misma noche si no pagaban la suma.

¿De qué manera arregló el matrimonio para pagar la extorsión?

Sumado a eso, la esposa del comerciante contó que su madre sufrió una descompensación por la situación y debió ser internada con un ACV. La situación, no obstante, no detuvo a los maleantes: “Estando con mi mamá internada me mandaron un video donde se ve una ametralladora y me dice que se venían. ´Carina, ya empieza la noche, pensá lo que vas a hacer. Ahora van a ver´”.

El matrimonio contó además que las extorsiones vienen de varios lados: “Son gente que no tiene palabra. Te dicen arreglá conmigo que no vas a tener problemas y después me escribe a mi teléfono otro número que también me pide arreglar para no tener problemas”.

Sin respuestas de las autoridades, Carina llevó a cabo una negociación con los delincuentes y les dijo que no contaba con la suma en efectivo; por lo que los extorsionadores decidieron aceptar una forma de pago insólita: una transferencia bancaria. La mujer contó que los datos de ese CBU ya están en manos de Fiscalía.