Impactante video: una menor de 15 años atropelló a un trabajador y protagonizó varios choques en Rosario

La adolescente conducía sin carnet, escapó tras el primer impacto y terminó estrellándose contra una vivienda. El test de alcoholemia se dio por positivo ante la imposibilidad de completarlo.

Redacción Vía Rosario

13 de enero de 2026,

Una adolescente de 15 años protagonizó una mañana de caos y violencia vial este martes en las calles de la ciudad de Rosario. La menor circulaba al mando de un vehículo sin licencia habilitante cuando desencadenó una serie de colisiones en cadena.

En el primer incidente, la conductora atropelló violentamente a un operario de una empresa de telecomunicaciones que realizaba sus tareas. Lejos de detenerse a brindar auxilio, la joven aceleró y escapó del lugar a toda velocidad.

El trabajador herido recibió asistencia inmediata de sus compañeros, quienes presenciaron el impacto mientras trabajaban en la zona. Poco después, una ambulancia de la ART lo trasladó de urgencia al Sanatorio Mapaci para su atención médica.

Sanatorio Mapaci, Rosario

La huida de la menor finalizó abruptamente a las pocas cuadras, en la intersección de las calles Ocampo y Constitución. Allí perdió el control, subió a la vereda y terminó impactando contra un contenedor y el frente de una casa.

Varios vecinos del barrio intervinieron rápidamente para evitar que la adolescente continuara su marcha tras el segundo choque. La policía llegó al lugar minutos después para asegurar la escena y constatar los daños materiales sufridos.

Durante el procedimiento, los agentes intentaron realizar el test de alcoholemia, pero el examen no pudo completarse de forma técnica. Por protocolo, las autoridades consideraron el resultado como positivo y elevaron las actuaciones correspondientes a la Justicia.

