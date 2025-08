Furor en redes por el supuesto romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Una serie de publicaciones y apariciones públicas encendieron los rumores sobre un posible vínculo amoroso entre Nicki Nicole y Lamine Yamal. La cantante argentina y el joven futbolista del Barcelona habrían sido vistos juntos en una fiesta y luego en una salida nocturna, lo que generó revuelo entre fanáticos y usuarios de redes sociales.

Todo comenzó luego del cumpleaños del delantero, quien celebró con una fiesta privada en la que, también estuvo presente la rosarina. Tras el evento, testigos indicaron que ambos fueron vistos en una discoteca y que se retiraron juntos cerca de las 4 de la mañana.

Nicki Nicole y Lamine Yamal en la fiesta de cumpleaños. (Instagram)

El periodista Javi de Hoyos fue uno de los que alimentó los rumores, al afirmar que se los vio besándose en una playa durante esa misma noche. La información no fue confirmada por ninguno de los protagonistas, pero despertó todo tipo de especulaciones.

Nicki Nicole estuvo presente en el exclusivo cumpleaños de Lamine Yamal.

En redes sociales, una imagen publicada por Yamal generó más sospechas. En ella, se lo ve con una marca de labios en la mejilla. Algunos usuarios señalaron que podía ser de su madre, pero otros lo vincularon a una foto en la que la rosarina besa a una amiga, sugiriendo que el maquillaje coincidía.

A esto se sumó un video en el que la cantante argentina aparece guiñando un ojo al ritmo del tema The Boy Is Mine, que muchos interpretaron como una indirecta sobre la situación. La coincidencia no pasó desapercibida para los seguidores de ambos.

Otro indicio fue una imagen en la que se aprecia un fondo de ladrillos muy similar al que Nicki había mostrado en otra publicación. Las similitudes en el entorno dieron pie a pensar que ambos estaban en el mismo lugar, aunque no hay pruebas concretas de ello.

La diferencia de edad (ella tiene 24 años y él 18) también generó debate entre los usuarios, que comentaron ampliamente el tema en redes. Mientras tanto, tanto la artista rosarina como el delantero del Barcelona continúan enfocados en sus carreras, aunque con la atención mediática puesta en su supuesta relación.