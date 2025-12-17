Fito Páez vuelve a Rosario con “Casa Páez”: fechas, lugares y cómo comprar las entradas

Rosario se prepara para vivir un hito cultural sin precedentes. Fito Páez ha elegido su cuna para el lanzamiento mundial de “Casa Páez”, un ciclo de tres conciertos con formatos totalmente distintos que se llevarán a cabo en marzo. Tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la UNR, el artista sintió el impulso de reconectar con sus raíces y transformar esa emoción en una serie de presentaciones que solo podrán disfrutarse en la ciudad antes de iniciar su gira internacional.

Fito Páez fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa. (Instagram)

La agenda comenzará el 10 de marzo en el Teatro El Círculo con una noche sinfónica junto a la Orquesta de la ciudad. El 11 de marzo, el escenario será el Teatro Astengo para un “Solo Piano” íntimo, y el cierre será el 13 de marzo, coincidiendo con el cumpleaños de Fito, nuevamente en El Círculo. Estos espacios no son azarosos: en uno debutó como solista con Del 63 y en el otro decidió ser músico tras ver a Charly García con La Máquina de Hacer Pájaros.

Un cumpleaños mágico y el estreno de “Novela”

La última fecha del ciclo promete ser la más ambiciosa. El 13 de marzo, Páez presentará por única vez y de forma completa su reciente obra Novela. Este álbum, que relata una historia mágica ambientada en Villa Constitución con artistas de circo y brujas galácticas, tendrá una puesta en escena espacial diseñada exclusivamente para Rosario. Será una oportunidad única para los fanáticos de sumergirse en el universo literario y musical que el músico concibió como un retrato de su propia infancia.

Triple concierto.

En cuanto a las otras funciones, el concierto sinfónico rescatará la grandiosidad de su obra junto a músicos locales, mientras que la noche en el Astengo será un viaje al corazón de sus influencias. Allí, Fito no solo repasará sus grandes éxitos, sino que también homenajeará a los compositores que formaron el cancionero popular argentino y que marcaron su identidad artística desde sus comienzos en las calles rosarinas.

Con “Casa Páez”, el músico más emblemático de la ciudad celebra la vida y su legado en el lugar donde todo comenzó. Se espera que la demanda de tickets sea total, dada la exclusividad de los formatos y el carácter íntimo de los teatros elegidos. Una vez finalizada esta trilogía en Rosario, el artista partirá para llevar su música a diferentes escenarios del mundo, dejando en su ciudad un recuerdo que promete ser inolvidable.

Para quienes no quieran perderse este evento, el sistema de venta ya tiene fechas confirmadas. Los clientes de BBVA Visa podrán acceder a una preventa exclusiva este jueves 18 de diciembre a partir de las 10:00 horas, con el beneficio de 6 cuotas sin interés. Por su parte, la venta general para todo el público se habilitará el viernes 19 de diciembre, también a las 10:00, a través de la plataforma Ticketek.

Fechas, lugar y venta de entradas