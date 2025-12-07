Fito Páez recibió el Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario

El músico Fito Páez fue distinguido este viernes 5 de diciembre como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en una ceremonia llena de emoción y nostalgia en el Espacio Cultural Universitario (ECU).

El reconocimiento más esperado.

El reconocimiento destacó la trayectoria artística y cultural de Fito consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes de la música argentina y latinoamericana. Para los rosarinos es un gran orgullo que un hijo de este sector del mapa nacional sea tan talentoso y reconocido.

Qué dijo Fito Páez sobre el reconocimiento que recibió de parte de la Universidad Nacional de Rosario

El músico rosarino agradeció públicamente a la casa de estudios, a su ciudad natal y a quienes lo conectaron con “las expresiones nobles del ser humano”. Páez compartió una introspección sobre su elección de vida: mientras que el destino lógico para alguien de su entorno era usar la educación superior para “sobrevivir al capitalismo salvaje”, él eligió la vía del arte y su irracionalidad.

Con un fuerte mensaje, criticó la tendencia a la mercantilización total: “Esa irracionalidad debe expresarse y no se puede monetizar, no se puede mercadizar todo”. Finalmente, se mostró escéptico ante el poder de la tecnología, indicando que la inteligencia artificial no podrá generar talentos de la talla de Spinetta o Liliana Herrero.

Qué dijo el rector de la UNR sobre el reconocimiento a Fito Páez

El reconocimiento a Fito Páez fue calificado por el rector de la UNR, Franco Bartolacci, como un acto de justicia y una forma de saldar la “deuda” que tanto la casa de estudios como la propia ciudad de Rosario mantenían con el músico.

Bartolacci subrayó la magnitud del evento, asegurando: “No tengo ninguna duda de que quienes estamos acá somos contemporáneos de un acontecimiento que quedará grabado por siempre en la memoria de la Universidad Nacional de Rosario y de la ciudad”. El rector aprovechó la ocasión para extender su agradecimiento al artista por su invaluable contribución a la cultura.