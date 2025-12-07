La desopilante anécdota entre los rosarinos Fito Páez y Migue Granados

Migue Granados, una de las figuras más queridas de la escena mediática y de streaming actual, compartió una joya de archivo que involucra a otro grande de la ciudad: Fito Páez.

Migue Granados entrevistó a Fito Páez en su programa ESPN Playroom.

El conductor y humorista utilizó su cuenta para revivir un segmento memorable de su programa “ESPN Playroom”, ciclo que finalizó en el 2023 y que presentaba invitados del mundo de la música, la conducción y el deporte. El programa, se caracterizó por la química única de Migue con sus invitados. El humor y el básquet eran los pilares fundamentales.

El contexto de la anécdota se dio durante un encuentro especial en “ESPN Playroom” entre Migue y Fito, en el que el conductor no dudó en sacar a relucir una queja que, según él, era en representación de una gran parte del público que asiste a recitales.

“En representación de todos los que quieren ir a cantar tranquilos a los shows y que respeten las melodías! Se lo pude decir a mi amado @fitopaezmusica en la cara jajaj! Gracias por las agallas @afovverde. Archivo de mi hermoso programa @espnplayroom”, escribió Migue en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a que es mu habitual que el músico rosarino cambie las melodías de sus clásicos, con fraseos que descolocan a un público que no puede seguir el ritmo de la improvisación de Fito.