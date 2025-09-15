Fito Páez estalló de furia en medio de un show y agitó al público: “Parece un cementerio”

Fito Páez volvió a pisar un escenario internacional con su gira Páez Tecknicolor, recorriendo Latinoamérica luego del éxito en Europa. El pasado martes se presentó en el Multiespacio Costa 21 de Lima, Perú, donde esperaba un público cálido y participativo. Su repertorio incluyó clásicos que siempre despiertan emoción: El amor después del amor, 11 y 6, Circo Beat y Mariposa Tecknicolor.

Pero lo que para muchos debería haber sido una noche de nostalgia y conexión musical se tiñó de tensión. Fito notó que muchas zonas del público estaban excesivamente contenidas, con poca respuesta, lo que lo llevó a interrumpir el show varias veces para intentar reanimar el ambiente.

Fito Páez

“Prendé a la gente, por favor”, pidió en voz alta desde el escenario, rogando por una reacción. “A ver si despertamos un poquito, no sé qué está pasando, hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos”, exclamó con frustración.

El punto de quiebre ocurrió luego de Mariposa Tecknicolor. Al observar que al público le costaba mantener el ánimo, dijo: “Pará todo, el que está en luces, apágalas. Sepan disculpar, parece un cementerio esto, no va con una fiesta de rock and roll”.

Los problemas técnicos también sumaron a la molestia: hubo críticas a las luces que no iluminaban al público, sonido que no llegaba como debía y una puesta que aparentaba más esquema de concierto sobrio que de fiesta de rock.

Concierto de Fito Páez en Lima

Pese a todo, hacia el final Fito intentó calmar la atmósfera. Desde el escenario lanzó un mensaje conciliador: “Salud, dinero y amor para todo el mundo y a despertar que el mundo está vivo”.

VIDEO: El enojo de Fito Páez con el público de Perú durante un show

En redes sociales, varios fans respondieron con autocrítica: apuntaron que parte del problema pudo derivar de la estructura del recinto, con sillas instaladas, distribución del público estática y poca ventilación de la energía habitual de un recital de rock.

Otros seguidores defendieron al público presente, señalando que a pesar de los inconvenientes técnicos el show atravesó momentos de gran emotividad, y que el reclamo de Fito reflejó una exigencia legítima ante lo que él considera una conexión esencial entre artista y audiencia.

Pese a los contratiempos, tras el show el músico compartió un posteo en redes con el que agradeció a los espectadores y expresó su cariño con el país: “Gracias Lima! El aura intacta y brillante bajo tu cielo! Hasta la próxima! Todo mi amor! Fito”.