Fito Páez compartió una tierna postal con sus hijos: cómo están hoy y a qué se dedican

Fito Páez volvió a revolucionar las redes sociales, pero esta vez no fue por un anuncio musical, sino por una íntima fotografía familiar junto a sus dos hijos, Martín y Margarita. Bajo el título de “El fortín”, el músico rosarino se mostró relajado y rodeado de vegetación, dejando en claro que, a pesar de su intensa agenda de giras, sus afectos son el motor principal de su vida. La imagen rápidamente se llenó de comentarios de colegas y fanáticos que celebraron la calidez de un vínculo que trasciende lo público.

Así se ve hoy Martín Páez

Martín Páez Roth, el hijo mayor de Fito y Cecilia Roth, tiene actualmente 26 años y ha logrado consolidar un perfil profesional propio, aunque siempre vinculado al mundo del arte y la producción. Lejos de buscar la exposición como intérprete musical, Martín fundó su propia empresa llamada “Páez Roth Entertainment”, con la que organiza “Paladium”, una serie de fiestas itinerantes que rescatan el espíritu de los años 80. Además, el joven es un talentoso artista plástico y colabora estrechamente con su padre en la gestión de su tienda oficial de merchandising.

Por su parte, Margarita Páez, fruto de la relación entre el cantante y la actriz Romina Ricci, ya tiene 21 años y está ganando terreno firme en el mundo de la actuación y la moda sostenible. Recientemente, la joven actriz brilló en la obra teatral “Al borde del mundo”, donde recibió la ovación del público y el apoyo incondicional de su padre en la platea. Además de su faceta actoral, Margarita utiliza sus redes sociales para promover un emprendimiento de moda responsable, destacando la importancia del consumo consciente y la reducción del impacto ambiental en la industria textil.

.

Perfil bajo y vuelo propio: la filosofía de crianza de Fito

A pesar de haber crecido bajo los reflectores de dos de las figuras más icónicas de la cultura argentina, ambos jóvenes han optado por mantener una distancia prudente de la exposición mediática constante. Fito ha expresado en múltiples entrevistas el orgullo que siente al ver cómo sus hijos han sabido trazar rumbos independientes, heredando la sensibilidad artística familiar pero aplicándola a sus propios intereses. Esta reciente postal familiar no es más que el reflejo de una crianza basada en la libertad creativa y el respeto por las pasiones individuales.

La relación entre los hermanos también es un punto que los seguidores destacan, mostrándose siempre unidos en viajes y eventos familiares que el músico suele registrar de forma espontánea. Para el público rosarino, ver el crecimiento de Martín y Margarita es, en cierta medida, seguir acompañando la historia de Fito, ese pibe de calle Balcarce que conquistó el mundo y hoy disfruta de su “fortín” más preciado. La vigencia del artista no solo se mide en discos vendidos, sino en la solidez de este círculo íntimo que lo contiene y lo inspira.

Primero la familia, luego el tour

Mientras el aclamado compositor se prepara para continuar con su gira “Sale el Sol Tour 2026”, estas pausas familiares resultan vitales para recargar energías antes de volver a los escenarios. La foto viralizada esta semana confirma que, más allá de la genialidad artística, el éxito más grande de Páez sigue siendo la construcción de ese refugio compartido con sus hijos. Rosario celebra el presente de su máximo referente, quien sigue demostrando que, después del amor, lo que queda es la familia.