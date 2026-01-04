Cuándo y dónde será el esperado show gratuito de Fito Páez en Rosario

La incógnita terminó y los fanáticos ya tienen una fecha para marcar en el calendario. Fito Páez anunció que brindará un concierto masivo y sin costo en el emblemático Monumento a la Bandera el próximo sábado 14 de marzo de 2026. A través de un video que revolucionó las redes sociales, el artista confesó que “las estrellas se alinearon” para concretar este evento, que servirá como lanzamiento oficial de su nueva gira mundial titulada “Sale el sol”.

Este recital no será un evento aislado, sino el punto máximo de una semana de actividad frenética para el referente del rock nacional en su ciudad natal. La agenda comenzará el 10 de marzo con una ambiciosa propuesta sinfónica en el Teatro El Círculo, mientras que el 12 regresará al mismo escenario para un formato íntimo de piano solo. El viernes 13, la expectativa se trasladará al Teatro Astengo, donde presentará formalmente su álbum “Novela”.

Un regreso con mística

El cierre de esta gira local en el Monumento representa para Fito una oportunidad de reencontrarse con sus raíces tras haber sido distinguido recientemente con el doctorado honoris causa por la UNR. En sus mensajes más recientes, el músico hizo hincapié en la necesidad de recuperar la solidaridad y la alegría como herramientas de resistencia. Para Páez, volver a tocar frente al río Paraná de forma gratuita es una manera de fomentar formas de convivencia más “amables y dignas”.

Fito Páez

Durante el anuncio, el artista compartió una sentida reflexión sobre el futuro y el espíritu crítico, animando a la comunidad a no claudicar ante tiempos difíciles. Según sus palabras, es fundamental crear espacios donde el amor y la inteligencia se pongan en juego, transformando el concierto en una celebración que trasciende lo estrictamente musical para convertirse en un acto de unión colectiva en un espacio público tan simbólico para los rosarinos.

Con la confirmación de este espectáculo gratuito, la ciudad se prepara para una movilización multitudinaria. Se espera que rosarinos y visitantes de toda la región colmen la zona del Monumento para ser testigos del inicio de “Sale el sol”. Sin dudas, será el evento cultural del año para Rosario, sellando una vez más el pacto de amor entre el artista y su gente en el escenario más icónico de la ciudad.