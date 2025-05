Escándalo internacional: la pareja de un ex Newell’s fue filmada robando en una tienda y se volvió viral

Un nuevo escándalo con tintes internacionales sacude al mundo del espectáculo y el deporte. Anto Lima, modelo uruguaya y pareja del delantero Juan Ignacio Ramírez, ex futbolista de Newell’s Old Boys, quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video donde se la ve aparentemente involucrada en un robo en una tienda en Paraguay.

Antonela Lima y Juan Ignacio Ramírez

Las imágenes fueron difundidas por medios locales y rápidamente se replicaron en redes sociales. En el video captado por las cámaras de seguridad del local se observa a Lima mientras toma una cartera y la guarda en su valija rosa, sin pasar por la caja. Aunque hasta el momento no hubo una denuncia formal por parte del comercio, el hecho ya causó gran repercusión.

Juan Ignacio Ramírez, actual delantero del Everton de Viña del Mar, no realizó declaraciones públicas hasta el momento. Su entorno, sin embargo, deslizó que están “sorprendidos” por la viralización del video y el tratamiento que se le está dando en la prensa. Anto Lima tampoco se pronunció oficialmente, aunque en sus redes sociales limitó los comentarios de sus seguidores.

El hecho se habría producido durante un viaje que la pareja realizó recientemente a Paraguay. Según trascendió, ambos se encontraban visitando el país por compromisos personales, y aprovecharon para recorrer algunos comercios. Fue en ese contexto que ocurrió el episodio que ahora se investiga.

En Uruguay, el tema no pasó desapercibido. La prensa del espectáculo y deportiva replicó el video y cuestionó el comportamiento de Lima. En tanto, algunos medios paraguayos aseguran que el local afectado no planea realizar acciones legales, aunque no descartan que lo haga si el hecho sigue escalando en exposición.

No es la primera vez que Anto Lima se encuentra en el centro de la atención mediática. Conocida por su trabajo como modelo, ha sido figura frecuente en revistas y programas de farándula en su país natal.