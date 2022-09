Elías Pardal activó modo Divididos en “La Voz Argentina” y llegó a semifinales

“Cantes lo que cantes, te va a ir maravillosamente bien”, vaticinó Ricardo Montaner cuando escuchó a Elías Pardal en los ensayos de “La Voz Argentina”. El jurado más experimentado no se equivocó, ya que este martes el santafesino activó el modo Divididos y llegó a semifinales del concurso televisivo.

Con la banca de su San Lorenzo natal, el Gran Rosario y mucha gente más, el músico de 26 años fue el más votado de su equipo. De esta manera, accedió a la penúltima instancia del programa y este jueves vuelve a presentarse en vivo en el estudio.

El hijo de Mario Pardal se quebró cuando escuchó el resultado que anunció Marley. Con lágrimas en los ojos, expresó: “Quiero agradecérselo especialmente a mi viejo”. Así recordó a su papá, el líder La Bolsa que falleció a principios de año.

Elías apostó a interpretar “Tengo” en clave rockera y tuvo premio una vez más en “La Voz Argentina”. La versión del hit de Sandro encendió al jurado y también al público.

“Me he quedado loco por cómo me hablan de ti en la calle. Has tocado en corazón de mucha gente”, le dijo Montaner al cantante de 26 años una vez que se apagó la música. Mau y Ricky lo apoyaron de inmediato y agregaron: “Es mi favorito de tu equipo”.

La felicitación de Soledad Pastorutti a Elías Pardal

Durante los ensayos, Elías Pardal no sólo preparó el clásico de Sandro que reversionó Divididos. También probó “Clavado en un bar”, pero el líder de su equipo advirtió de inmediato que algo no funcionaba.

“No me gusta para nada, no la encuentro”, admitió entre risas el sanlorencino cuando Montaner le preguntó qué pensaba sobre el hit de Maná. Así decidió descartarla y la devolución en el escenario le permitió comprobar que no se habí equivocado.

Elías Pardal se sacó una selfie con Mau y Ricky y dijo que son "los mejores" del jurado. Foto: @eliaspardal_

Soledad Pastorutti fue una de las que recordó esta situación una vez que la banda dejó de tocar “Tengo” y consideró que la presentación fue “espectacular”. Luego añadió: “Qué bueno que cambiaste la canción. Te felicito por ser sincero”.

Por su parte, Lali Espósito dijo que Elías “ya es un rock star”. El joven de 26 años se fue entusiasmado del programa y subrayó que se lleva “una sorpresa tras otra” en el concurso televisivo. “Vamos arriba Santa Fe y el Litoral, nos vemos la próxima”, comentó a modo de despedida.