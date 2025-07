Alejandra “Locomotora” Oliveras fue mucho más que una campeona del boxeo. Su vida, marcada por la superación, el esfuerzo y una personalidad arrolladora, estuvo siempre atravesada por un fuerte mensaje de empoderamiento femenino.

Exactamente siete años atrás, la Locomotora mencionaba un anhelo que tenía aún pendiente pese a todas sus conquistas y victorias y que no llegó a cumplir: enfrentar a un hombre sobre el ring.

En una entrevista concedida a Página/12, Oliveras sorprendió con una declaración que generó repercusión en el mundo del deporte. “Mi sueño es pelear con un hombre”, lanzó, sin titubeos. Lo dijo con la seguridad de quien ya había enfrentado a campeonas del mundo y se había coronado en seis títulos mundiales.

Lejos de buscar una provocación gratuita, su propuesta tenía un objetivo claro: romper una barrera más en el mundo del boxeo. “Quiero demostrar que una mujer también puede”, explicó. Para ella, el combate no era solo una cuestión deportiva, sino un símbolo de igualdad, coraje y lucha contra los prejuicios.

Locomotora Oliveras

“Lo quiero hacer para que las chicas se den cuenta de que se puede. No sólo pelear, se puede todo”, remarcó. Convencida de su preparación física y mental, no le preocupaban las críticas ni las posibles sanciones. “Sé que soy fuerte, sé que puedo. Que no me subestimen por ser mujer”, desafió.

Durante años, Oliveras pidió que se le permitiera organizar una pelea mixta bajo las reglas del boxeo profesional. Sin embargo, la normativa de las federaciones no lo permite y su propuesta fue siempre rechazada por cuestiones éticas, médicas y reglamentarias. Pese a eso, ella insistía: “Es mi sueño pendiente”.

Boxeo Femenino OMB Titulo Peso Pluma- Alejandra Oliveras vs Paulina Cardona - Club Sportivo America. Resultado: Oliveras K.O. Tecnico en 4to round. (Silvio Moriconi / Diario La Capital)

El mensaje que transmitía iba más allá del ring. En cada aparición pública hablaba sobre el poder de la voluntad, la importancia de levantarse una y otra vez, y de no aceptar límites impuestos por otros. “Desde chiquita me dijeron que no podía, y acá estoy. ¿Por qué no soñar en grande?”, se preguntaba.

Aquel deseo de Oliveras, aunque nunca concretado, quedó en la memoria como una muestra más de su carácter indomable. Su lucha no solo fue contra rivales en el cuadrilátero, sino también contra una sociedad que, muchas veces, no supo tolerar a una mujer fuerte, frontal y decidida a romper moldes.

Alejandra Locomotora Oliveras. (Archivo / La Voz)

Hoy, su legado trasciende el boxeo. Alejandra Oliveras dejó una marca imborrable en el deporte argentino y una inspiración poderosa para nuevas generaciones de mujeres que no aceptan los límites que otros intentan imponerles. Su sueño no cumplido también es parte de esa historia. Una historia de lucha, de resistencia y de valentía.