El proyecto que une a los dos astros rosarinos: ¿De qué se trata la obra que ya cambia la cara de La Florida?

La fisonomía de la zona norte de Rosario está empezando a transformarse con el inicio de los trabajos en un terreno estratégico. Se trata de “Carrasco M”, un emprendimiento de alta gama ubicado en la calle Guayaquil al 200, justo frente al balneario La Florida. Los vecinos ya pueden observar las primeras tareas de aplanamiento y el cerramiento del lote, señales claras de que la construcción de este complejo de viviendas es inminente que une a las familias de Lionel Messi y Ángel di María.

.

Este desarrollo no es uno más en la ciudad, ya que destaca por la procedencia de sus inversores. El proyecto surge de un fideicomiso compuesto por el Grupo Mktarq y Jorge Messi, quien actúa en representación de la firma Limecu SRL. A esta sociedad se le suma un eslabón clave en la comercialización: la inmobiliaria dirigida por Vanesa Di María, hermana del “Fideo”, uniendo así los nombres de los dos máximos referentes del fútbol mundial en un mismo negocio local.

Detalles del complejo: viviendas con vista al río, lujo y ubicación estratégica

La propuesta arquitectónica contempla la construcción de 24 unidades residenciales con diversas tipologías. El edificio contará con seis tríplex de tres dormitorios, dos tríplex de dos ambientes, además de ocho dúplex y ocho monoambientes. La premisa del diseño es aprovechar la ubicación privilegiada, logrando que la mayoría de los espacios principales tengan una vista directa hacia el Río Paraná.

Messi y Di María

Más allá de las viviendas, el complejo ofrecerá servicios de categoría “premium”. Entre los amenities destacados se encuentran terrazas privadas con jacuzzi en las unidades más grandes, solárium, gimnasio equipado, áreas de co-working y un salón de usos múltiples. Además, para garantizar la comodidad en una zona de alta concurrencia, el proyecto incluye un subsuelo con capacidad para 28 cocheras privadas.

La elección de La Florida no es casual, ya que es uno de los polos con mayor revalorización inmobiliaria de los últimos años en Rosario. La cercanía con la avenida Carrasco, el acceso al Puente Rosario-Victoria y la conexión fluida con las autopistas convierten a este lote en una “joya” para el mercado de propiedades exclusivas, consolidando el perfil residencial de la costa norte.

Este desembarco refuerza el interés de la familia Messi por los desarrollos urbanos en su ciudad natal. Cabe recordar que este proyecto se suma a otra iniciativa de gran escala que el entorno del capitán de la Selección impulsa en el macrocentro rosarino (Tucumán al 2000), donde proyectan una torre de 15 pisos, reafirmando su apuesta por la inversión en el ladrillo local.