Rosario se prepara para el Museo Messi: el ambicioso plan para inaugurar el santuario del 10 en 2026

El sueño de tener un espacio exclusivo para Lionel Messi en su ciudad natal entró en una etapa de definiciones calientes. Durante este 2026, las autoridades de Rosario y de la provincia de Santa Fe se fijaron como meta cerrar los acuerdos para dar vida al esperado Museo Messi.

Según confirmó Julián Galdeano, secretario de Vinculación Institucional, este año es el punto neurálgico para concretar el proyecto, aprovechando la vigencia del capitán y el marco del próximo Mundial.

El "Espacio Messi" en el Museo del Deporte Santafesino.

Sin embargo, el gran misterio sigue siendo la ubicación definitiva. Actualmente, los desarrolladores tienen dos sitios emblemáticos bajo la lupa frente al río Paraná. El primer candidato es la antigua casona de la bajada Sargento Cabral, donde funcionó el histórico boliche Contrabando.

El segundo rival en la contienda son los Silos Davis, un espacio que garantizaría una postal icónica y moderna a metros del letrero de la ciudad. Ambos lugares están siendo evaluados por expertos para ver cuál se adapta mejor a las exigencias de la familia.

Desde el entorno de Leo, la condición es innegociable: el museo debe tener un estándar de calidad internacional. No será una simple exposición de camisetas, sino una experiencia de realidad virtual e inmersiva. Se planea el uso de tecnología de vanguardia para recrear sus jugadas históricas, permitiendo que los fanáticos de todo el mundo vivan la trayectoria del astro de una manera nunca antes vista en el país.

El inmueble donde funcionaba Contrabando. (Alan Monzón, gentileza)

La intención oficial es que este nuevo hito turístico se integre al actual Circuito Messi, que hoy recorre desde su casa natal en el barrio Grandoli hasta el Museo del Deporte Santafesino.

La provincia busca que toda esta oferta esté consolidada para septiembre de este año, coincidiendo con la llegada de los Juegos Suramericanos 2026, un evento que pondrá a Rosario en la vidriera global y atraerá a miles de visitantes internacionales.

Quién financiará este proyecto en honor a Messi

El financiamiento del proyecto se basará en un esquema mixto con fuerte presencia de patrocinadores privados. Los funcionarios locales están convencidos de que el flujo turístico internacional permitirá recuperar la inversión rápidamente, funcionando como un imán para los dólares y revitalizando por completo el casco histórico rosarino. La “messimanía” no tiene techo y la ciudad no quiere perder ni un minuto más para capitalizarla. El respaldo de YPF será clave para financiar esta infraestructura de lujo.

¿Será la nostalgia de la bajada Sargento Cabral o la impronta moderna de los Silos Davis? La moneda todavía está en el aire y la decisión final se espera para los próximos meses. Lo único seguro es que Rosario se encamina a tener, por fin, el homenaje que el mejor jugador de la historia se merece en su propia tierra. La cuenta regresiva para el anuncio oficial ya empezó a correr.