El Monumento a la Bandera de Rosario inicia nuevas obras: qué sectores cierran desde este lunes

Desde hoy, quienes visiten el ícono más importante de Rosario se encontrarán con cambios en el recorrido habitual. La administración del complejo confirmó que esta nueva fase de puesta en valor es fundamental para reforzar la seguridad, la accesibilidad y la preservación del edificio. Tras años de desgaste, el objetivo es acondicionar los espacios internos para que cumplan con los estándares modernos de protección del patrimonio histórico nacional, garantizando una mejor experiencia para el turista.

Monumento Nacional a la Bandera

Las intervenciones se realizarán bajo estrictas normas de conservación, lo que implica un tratamiento delicado de los materiales originales. Por este motivo, el cierre de los sectores es indispensable para permitir el trabajo de los especialistas sin riesgos para el público. La obra no solo es estética, sino funcional, ya que busca actualizar sistemas tecnológicos que han quedado obsoletos frente a la demanda de visitas que recibe el monumento cada año.

Climatización y mejoras en la Sala de Honor

Uno de los trabajos más complejos tendrá lugar en la Sala de Honor de las Banderas de América. Allí se instalará un sistema de climatización integral (frío-calor) y se renovará por completo la iluminación con tecnología LED para resaltar el valor de las insignias. Además, se reforzará la seguridad de las vitrinas con cristales especiales y se restaurarán los marcos de madera originales, lo que mantendrá este sector cerrado por un período estimado de 120 días.

Monumento a la Bandera. Rosario.

En paralelo, las tareas también alcanzarán a la histórica Torre de Rosario. Se llevará adelante una modernización del ascensor y el reemplazo de las rejas de seguridad en los miradores, un punto crítico para la protección de quienes suben a contemplar la ciudad desde lo alto. Debido a que se trata de una restauración artesanal en aberturas y herrajes, los plazos de ejecución podrían variar de acuerdo a la complejidad que presente el tratamiento del metal y la madera original.

En cuanto al cronograma de acceso, se espera que la Torre y sus miradores vuelvan a estar operativos para fines de febrero, siempre y cuando el clima y los avances técnicos lo permitan. Por su parte, la Sala de Honor recién reabriría sus puertas en mayo de 2026. Es importante destacar que los plazos en obras de este tipo son siempre estimativos, ya que la prioridad absoluta es el cuidado y la integridad de la estructura de mármol y piedra.

A pesar de estas restricciones en los sectores internos, el Monumento seguirá ofreciendo sus espacios abiertos para locales y visitantes. El Patio Cívico, el Propileo y la Llama Votiva permanecerán accesibles para fotos y recorridos peatonales. Se sugiere a las instituciones educativas y contingentes de Rosario que deseen conocer los salones internos, planificar sus actividades para el segundo semestre del año, cuando se prevé que la totalidad del complejo esté nuevamente habilitado.