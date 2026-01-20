El llanto de Ángel Di María al recordar el sacrificio de su mamá: el regalo que emocionó al ídolo rosarino

Ángel Di María, el eterno referente de la Selección Argentina y orgullo de la ciudad de Rosario, protagonizó un momento de profunda sensibilidad que rápidamente se volvió viral. Durante una entrevista íntima, el futbolista recordó los inicios de su carrera y el rol fundamental que tuvo su madre, Diana, en aquellos años donde el éxito parecía un sueño lejano. La emoción desbordó al “Fideo” al hablar de las carencias y el amor incondicional que forjaron su camino al estrellato mundial.

El jugador surgido en Rosario Central revivió las imágenes de su infancia, cuando su mamá lo llevaba a entrenar en una vieja bicicleta bajo el intenso frío o el calor agobiante de las tardes rosarinas. “Ella hacía todo por nosotros”, confesó entre lágrimas, destacando que el esfuerzo de su familia en la carbonería fue el motor que lo impulsó a nunca bajar los brazos, incluso cuando las críticas arreciaban en los momentos más difíciles de su carrera profesional.

Un presente que tocó las fibras más íntimas

El punto máximo de la emoción llegó cuando la producción del programa le entregó un regalo sorpresa que lo transportó directamente a sus primeros pasos en el fútbol infantil. Al ver el objeto, que simbolizaba sus raíces en el club El Torito, Di María se quebró por completo. El ídolo explicó que esos recuerdos son los que lo mantienen con los pies sobre la tierra y le permiten valorar cada título obtenido con la camiseta albiceleste y en los clubes más grandes de Europa.

“Es imposible no llorar al recordar de dónde vengo”, señaló Ángel mientras sostenía el obsequio. Para el rosarino, el sacrificio de su madre no solo consistía en el traslado físico hacia las canchas de la zona norte de la ciudad, sino en el apoyo psicológico constante para que él pudiera dedicarse a lo que amaba. Esta faceta humana del crack resuena con fuerza en los barrios de Rosario, donde miles de chicos ven en su historia un espejo de superación.

El legado de la familia y el sentido de pertenencia

La entrevista no solo sirvió para repasar sus logros deportivos, sino para reafirmar la importancia de la familia en la estructura del deportista de élite. Di María enfatizó que, a pesar de vivir en el exterior durante casi dos décadas, su corazón sigue anclado en los valores que aprendió en su casa natal. Esa conexión con su madre es, según sus propias palabras, la victoria más importante que ha conseguido fuera de una cancha de fútbol.

Finalmente, el mensaje de Ángel dejó una huella en los espectadores, recordándoles que detrás de cada figura consagrada hay una historia de esfuerzo familiar invisible. Rosario celebra una vez más la humildad de uno de sus hijos dilectos, quien a pesar de haberlo ganado todo, sigue emocionándose como aquel niño que recorría las calles de tierra soñando con triunfar. La nota de color terminó siendo un homenaje a todas las madres que, como Diana, acompañan los sueños de sus hijos.