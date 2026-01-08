Vía Rosario / Verano 2026

El impresionante plan de los 50 barcos de arena en La Florida para salvar el verano 2026 en Rosario

Una megaobra de ingeniería promete transformar la costa norte en un paraíso de arena renovada. Enterate cómo está quedando el balneario, los nuevos precios y la clave para pagar menos.

Belén Musso

8 de enero de 2026,

La Florida es una de las playas más populares de Rosario, aunque su entrada no es gratuita

La temporada 2026 en Rosario acaba de dar un giro inesperado con el inicio de un operativo logístico sin precedentes en la costa norte. Ante la necesidad de ganar metros de playa frente al Paraná, comenzó el arribo de una flota de 50 barcos cargados con arena de alta calidad para realizar un refulado masivo en el Balneario La Florida.

Esta intervención busca combatir la erosión y ofrecer a los rosarinos una superficie de descanso mucho más amplia, transformando el paisaje habitual por uno que promete arenas blancas y mayor comodidad.

El despliegue, coordinado por la Empresa del Estado Municipal Costanera Rosario, consiste en volcar estratégicamente miles de metros cúbicos de sedimento para ensanchar la orilla. Esta obra es clave para este verano, ya que permite alejar la zona de bañistas del canal de navegación, garantizando una estadía más segura y placentera.

Mientras las embarcaciones operan frente al Puente Rosario-Victoria, el balneario sigue abierto al público, permitiendo a los visitantes disfrutar del río mientras son testigos de la transformación.

Balneario La Florida en Rosario
Balneario La Florida en Rosario

El truco del abono para ahorrar en enero

Para quienes buscan refugio del calor, tienen que saber que La Florida ofrece dos opciones. Un sector con acceso gratuito y otro con costo de ingreso. Los precios de la parte paga de La Florida son los siguientes:

  • Ingreso general $4.000
  • Promociones especiales:
  • Abono individual $70.000
  • Promo 4 días $12.000
  • Promo 4×3 (de lunes a jueves para grupos familiares a utilizar el mismo día) $12.000
  • Estacionamiento $8.000 (jornada completa)
  • Formas de pago: efectivo, tarjeta y QR.

