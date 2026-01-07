El futuro de Messi: la revelación de Maxi Rodríguez sobre si Leo debe seguir en la Selección

La incertidumbre sobre la presencia de Lionel Messi en el próximo Mundial sigue siendo el tema central en el mundo del fútbol argentino. En una reciente entrevista, Maximiliano Rodríguez, referente histórico de la Selección y amigo cercano del “Diez”, compartió su visión sobre lo que significó para Leo cumplir su máximo sueño en Qatar 2022 y cómo ese logro pudo haber marcado el final de su carrera con la camiseta albiceleste.

Según expresó la “Fiera”, ganar la Copa del Mundo era el único objetivo que le faltaba alcanzar al capitán. Rodríguez admitió que, en aquel momento de máxima euforia, muchos pensaron que el retiro de la Selección sería la decisión automática de Messi para irse en la cima absoluta. No obstante, el tiempo pasó y la situación actual parece indicar que el hambre de gloria del astro rosarino sigue intacta a pesar de haberlo ganado todo.

¿Se retira como campeón o busca una nueva estrella?

“Leo tranquilamente se podría ir y decir: ‘Me voy campeón del mundo’, pero creo que siempre quiere un poco más”, analizó Maxi Rodríguez al referirse a la mentalidad competitiva de Messi. Esta ambivalencia entre retirarse con la gloria máxima o intentar defender el título en 2026 es lo que mantiene en vilo no solo a los ex compañeros, sino a todo el pueblo futbolero que espera verlo al menos una vez más en la cita máxima.

Lionel Messi y sus últimos días en Rosario (Instagram)

Rodríguez también destacó que ver a Messi jugar el quinto mundial y lograr el título fue un proceso de mucho sacrificio. Por ello, entiende que existe una sensación mixta: por un lado, el deseo de que se retire en lo más alto para cuidar su legado, y por otro, la expectativa lógica de disfrutar de su talento mientras su físico y su mente se lo permitan. Para Maxi, la clave está en que Messi sigue disfrutando del día a día con el grupo.

En el cierre de su análisis, el ex jugador de Newell’s fue contundente sobre su pálpito personal: “Si me preguntas, yo creo que lo va a jugar”, afirmó esperanzado. El ídolo rosarino remarcó que contar con la presencia del mejor jugador del mundo es fundamental para el bienestar y el nivel competitivo de la Selección Argentina.

La decisión final, como siempre, quedará en manos de Lionel Messi. Sin embargo, las palabras de alguien que lo conoce tan bien como Maxi Rodríguez refuerzan la idea de que el camino del capitán con la Selección Argentina todavía tiene algunos capítulos dorados por escribir antes del adiós definitivo.