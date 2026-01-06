La revelación de Messi sobre su infancia en Rosario y el trasfondo de una lucha familiar poco conocida: “La calentura de mi vieja era con...”

La historia del pequeño Lionel Messi y su tratamiento de hormonas es un relato que el mundo cree conocer a la perfección, pero el astro rosarino decidió profundizar en los matices más humanos de aquella etapa.

Diego Leuco, Lionel Messi y Nico Occhiato.

En una reciente y distendida charla con Nicolás Occhiato y Diego Leuco, el “10” rememoró con emoción el esfuerzo desmedido de sus padres durante sus últimos años en Rosario, antes de que el destino lo llevara a Barcelona. Lejos de las luces del éxito actual, Leo puso el foco en las complicaciones logísticas y emocionales que marcaron a fuego su infancia en el barrio.

El capitán detalló cómo su madre, Celia, debía cruzar la ciudad para conseguir los recursos necesarios para sus inyecciones. “Mi vieja tenía que ir a buscar la plata para el tratamiento a Malvinas, que para nosotros era la otra punta de Rosario”, explicó Lionel, dejando en claro que no siempre el camino era sencillo: en ocasiones, la persona encargada de entregar el dinero no se encontraba o directamente ponía trabas, lo que generaba momentos de profunda angustia y tensión en el seno familiar.

Messi junto a Celia. (Foto: EFE/EPA/Friedemann Vogel).

Entre la “calentura” de Celia y el rol de Newell’s en el conflicto

Uno de los puntos más destacados de su relato fue la aclaración sobre un tema que siempre generó debate entre los hinchas leprosos: el papel de la institución del Parque Independencia en su partida. Messi fue tajante al despegar al club de las responsabilidades.

“La calentura de mi vieja era con el que le daba la plata, no con Newell’s. El club no tenía nada que ver, el responsable era la persona que estaba en ese momento en ese lugar”, sentenció. Con estas palabras, el ídolo buscó hacer justicia sobre una situación que, según él, dependía de la voluntad de un individuo y no de la entidad rojinegra.

Finalmente, el testimonio de Messi sirve para dimensionar que el mejor jugador de la historia no nació en una burbuja de privilegios, sino que es el resultado de una familia trabajadora de Rosario que no se dio por vencida. Aquella “calentura” de su madre frente a las promesas incumplidas fue, en última instancia, el combustible que permitió que hoy el mundo entero celebre sus logros, mientras él nunca olvida el sacrificio de quienes lucharon por él.