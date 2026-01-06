El exclusivo objeto que Lionel Messi recibió en su casa de Funes y que solo tienen 10 personas en el mundo

En medio de la tranquilidad de su hogar en las afueras de la ciudad, Lionel Messi fue protagonista de un acto cargado de simbolismo y mística rosarina. Este lunes, el astro mundial recibió una pieza de colección que no se puede comprar y que forma parte de una edición extremadamente limitada. El encuentro, que se mantuvo bajo un clima de absoluta reserva hasta su concreción, vincula al mejor jugador del mundo con una de las instituciones más tradicionales de la ciudad en el marco de una celebración que ocurre solo cada cien años.

Medalla del Tricentenario de Rosario

Aprovechando su estadía familiar en el Gran Rosario, las autoridades locales y especialistas en la materia le hicieron entrega de la condecoración del Tricentenario de Rosario. Esta distinción busca homenajear a los ciudadanos más influyentes de la historia local, colocando a Messi en un selecto grupo de personalidades internacionales que han llevado el nombre de la ciudad a lo más alto. La entrega se dio en un contexto distendido, mientras el “10” disfruta de sus últimos días de vacaciones antes de retomar la actividad profesional.

Un diseño histórico con sello numismático

La pieza en cuestión fue diseñada y confeccionada por el Círculo Numismático de Rosario, una entidad con más de siete décadas de trayectoria. Se trata de una medalla de edición limitada de la cual solo se emitieron 150 unidades en total, pero con una particularidad que la hace casi inalcanzable: el ejemplar entregado a Messi pertenece a la serie de “tamaño grande”, de la cual solo existen 10 en todo el planeta. Este objeto de arte sigue la tradición iniciada en 1925, cuando se acuñaron monedas similares para el bicentenario de la urbe.

Lionel Messi

El anverso de la condecoración presenta imágenes icónicas que cualquier rosarino reconoce al instante: la estatua ecuestre de Manuel Belgrano, ubicada en el Parque Independencia, y el Monumento Nacional a la Bandera como telón de fondo. En el reverso, luce el escudo municipal rodeado de laureles con la leyenda “Tricentenario de la ciudad de Rosario 1725-2025”. Cada detalle fue pensado para reflejar la identidad de la ciudad que vio nacer al capitán argentino.

El selecto club que Messi comparte con el Papa

Con esta distinción, Messi se une a un listado de personalidades de relieve mundial que poseen esta versión exclusiva de la medalla. El antecedente más inmediato es el del Papa León XIV, quien recibió un ejemplar idéntico a fines de octubre en el Vaticano. La intención de la Municipalidad de Rosario es que estas diez piezas únicas queden en manos de figuras que representen el espíritu y la trascendencia de la ciudad ante los ojos del mundo, convirtiendo al objeto en un verdadero tesoro patrimonial.

De las unidades restantes, 70 son de tamaño mediano y otras 70 pequeñas, destinadas a otras autoridades y referentes de la cultura y la sociedad civil. Sin embargo, la foto de Lionel Messi sosteniendo la medalla en su casa de Funes ya se convirtió en la imagen más fuerte del Tricentenario. Para el crack, es un trofeo más que, a diferencia de los balones de oro, tiene el peso de la tierra que lo vio dar sus primeros pasos y a la cual siempre decide volver para descansar.