El encuentro que nadie esperaba entre Messi y Yanina Latorre en Miami: qué pasó

Aprovechando sus vacaciones en Estados Unidos, la panelista Yanina Latorre y el comentarista Diego Latorre se acercaron a las instalaciones del club de Florida para saludar personalmente a Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina, lejos de cualquier hermetismo, los recibió con la calidez que lo caracteriza, generando un momento que rápidamente escaló en las plataformas digitales.

Messi y Yanina Latorre.

La propia Yanina fue la encargada de relatar los detalles de la jornada a través de sus redes sociales, donde se mostró profundamente conmovida por el gesto del futbolista. Según explicó, el crack rosarino no solo los esperó para saludarlos, sino que compartieron una charla distendida donde no faltaron las anécdotas y las risas. La experiencia fue tan completa que la pareja incluso tuvo el privilegio de quedarse a observar el entrenamiento del equipo dirigido por el “Tata” Martino desde un lugar preferencial.

Un anfitrión de lujo en Florida: el “uno” más allá del fútbol

“La emoción es total cuando lo ves”, confesó Yanina, quien no pudo ocultar su admiración por la figura del 10. Durante el encuentro, que quedó registrado en varias postales, se pudo ver a un Messi muy relajado y predispuesto, luciendo la ropa oficial de las “Garzas”. Para la panelista, el comportamiento del ídolo confirmó su teoría sobre la humildad del capitán: aseguró sin dudar que es “el uno adentro y afuera de la cancha”, resaltando su trato humano por encima de su estatus de estrella mundial.

Las imágenes del cruce no tardaron en circular por todos los portales de noticias, mostrando abrazos y gestos de complicidad entre el matrimonio y el futbolista. Lo que para muchos podría haber sido un simple saludo protocolar, terminó siendo un “programón” inolvidable para los visitantes, quienes destacaron la hospitalidad del astro en todo momento.

.

Yanina Latorre se encargó de documentar gran parte de la intimidad de la visita. Esta cercanía de Messi con sus compatriotas sigue siendo uno de los rasgos que más destacan quienes tienen la oportunidad de conocerlo en la intimidad de su nueva etapa en Miami.

Finalmente, este encuentro dejó en claro que la figura de Lionel trasciende lo deportivo, consolidándose como un embajador permanente para los famosos argentinos que pasan por Florida. Tras compartir risas y una mañana diferente, la pareja se despidió del predio con la satisfacción de haber pasado tiempo con el máximo referente del fútbol actual.