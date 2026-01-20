El encuentro entre Ángel Di María y Marcelo Tinelli ¿Por qué se juntaron?

El universo de Instagram se sacudió cuando Marcelo Tinelli publicó una fotografía que rápidamente se volvió viral. En la imagen se lo ve muy relajado junto a Ángel Di María. La frase que acompaña dice: “Hermosa tarde con el genio”, el conductor dejó a todos sus seguidores con una duda latente sobre el motivo real de este cónclave de figuras.

Dos estrellas juntas.

La pregunta que inundó las redes sociales fue unánime: ¿por qué se juntaron? No se trató de una simple visita de cortesía entre amigos. El encuentro tiene un trasfondo profesional muy ambicioso: Tinelli viajó para grabar un mano a mano exclusivo con el futbolista surgido de Arroyito, en el marco de un ciclo de entrevistas pensado para plataformas de streaming.

Una charla íntima con raíces rosarinas

El proyecto busca indagar en los orígenes y los sacrificios de los grandes referentes del deporte argentino. En el caso de Di María, la entrevista promete emocionar a los rosarinos, recorriendo su infancia en la zona norte, sus comienzos en Rosario Central y el valor incalculable de su familia. El objetivo es mostrar al “Fideo” auténtico, lejos de las luces del estadio y más cerca de su esencia barrial.

Según trascendió, el clima de la grabación fue de mucha complicidad, lo que permitió que el crack se abriera a contar anécdotas poco conocidas de su carrera profesional. La producción del programa destacó la humildad del rosarino, quien recibió a la figura televisiva con la sencillez que lo caracteriza, a pesar de ser un campeón del mundo consagrado y una estrella global.

.

Expectativa por el estreno y repercusiones

Aunque todavía no hay una fecha de lanzamiento confirmada, el adelanto en Instagram sirvió como el termómetro ideal para medir el interés masivo del público. En Rosario, la noticia voló por los grupos de hinchas canallas, quienes esperan con ansias escuchar las palabras de su hijo pródigo en una charla que promete ser profunda y muy diferente a las notas deportivas tradicionales.

Finalmente, este encuentro reafirma el estatus de leyenda que Di María posee tanto dentro como fuera de la cancha. El conductor y el futbolista ya hicieron lo suyo; ahora solo queda esperar que el material salga a la luz.