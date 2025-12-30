El duro descargo de Marina Charpentier, la mamá de Chano, contra Migue Granados

Marina Charpentier, reconocida por su incansable labor en la concientización sobre la salud mental, se refirió recientemente a la entrevista que Migue Granados le realizó a su hijo, Chano, en el canal de streaming Olga. Durante su participación en el programa “El Ejército de la Mañana”, conducido por Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno en Bondi, Marina expresó una observación puntual sobre un fragmento de esa charla. Lejos de buscar una confrontación personal con el humorista, la mujer planteó su desacuerdo con mucha altura y respeto, enfocándose exclusivamente en la información transmitida sobre el consumo de sustancias.

El punto de conflicto surgió cuando, según relató Marina, Granados afirmó durante la entrevista que “la marihuana no es adictiva”. Ante esto, la madre del líder de Tan Biónica manifestó su preocupación por el impacto de ese mensaje en la audiencia. “Yo digo, cómo una persona que le habla a tantos jóvenes, ¿no sabe esto?”, señaló con calma pero con firmeza, subrayando la importancia de que quienes tienen un micrófono frente a miles de personas manejen información precisa sobre las consecuencias del consumo de drogas.

Un mensaje de prevención

Marina aclaró de entrada que su intención no es generar una pelea con el conductor, sino aportar claridad sobre una problemática que conoce de cerca. “Que cada uno haga lo que pueda y quiera con su vida, pero sí necesitás saber en qué camino te estás metiendo cuando vas a fumar marihuana. Sí es adictiva”, sentenció. Su descargo, realizado en el ciclo que se emite de lunes a viernes a las 10, buscó ser una corrección basada en su experiencia y en el conocimiento de los riesgos que conllevan estas sustancias.

En otro tramo de su intervención, la mamá de Chano analizó la percepción que muchos chicos tienen sobre el consumo recreativo. Según sus palabras, “muchos jóvenes creen que en esta realidad, con una ayuda (refiriéndose a la marihuana), van a lograr una alegría, pero que va a durar un minuto”. Marina insistió en que esa búsqueda de bienestar efímero puede ser el inicio de un proceso de dependencia mucho más complejo de lo que se suele comunicar en los medios de entretenimiento actuales.

Su tono siempre fue conciliador, dejando en claro que su observación hacia Migue Granados nace desde la preocupación de una madre que sabe el peso que tienen las palabras en la formación de la opinión de los adolescentes.